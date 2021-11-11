Pınar Altuğ, güzellik yarışmasını sunarken çekilen fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı ‘Meltem’ karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, 1998 yılında Güzellik Yarışması'nda çekilen fotoğrafını paylaştı.
Bir dönemin fenomen dizisi ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Meltem’i Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri.
Sosyal medyada takipçilerine verdiği cevaplarla sürekli gündem olan Altuğ, bu kez de eski bir fotoğrafını paylaştı.
1998 yılında çekilmiş olan fotoğrafına takipçileri kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdırdı.