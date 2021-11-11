Şarkıcı Fülin gecelikle kamera karşısına geçti! Önce yüzüne sonra tüm vücuduna çikolata sürdü!

Şarkıcı Fülin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı önce yüzüne çikolata ile maske yapıp ardından kalan çikolatayı vücuduna sürdü. Takipçileri şarkıcının böyle bir paylaşım yapmasına anlam veremedi.
Bir dönem Aleyna Tilki ile girdiği polemiklerle gündem olan şarkıcı Fulin, Instagram hesabından takipçilerini şaşırtan paylaşım yaptı.
Fulin, yüzüne çikolata maskesi yaptı. Vücuduna da çikolatayla kalp yapan şarkıcı, parmaklarında kalan çikolatayı da yedi.
Fulin, "Kaç kez 'Pazar günü beni evde tek bırakma anne" dedim.