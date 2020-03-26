'Yaşayan En Güzel Rus' seçilen Victoria Tsuranova pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz aylarda Erkek dergisi MAXIM'in düzenlediği güzellik yarışmasının galibi Victoria Tsuranova oldu. Tsuranova henüz 26 yaşında. Victoria Tsuranova daha şimdiden güzelliği ve düzgün fiziğiyle herkesi kendisine hayran bıraktırıyor.
Tatil için Türkiye'ye gelen güzel model Kapadokya'dan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü modelin bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Fit vücuduyla dikkat çeken Rus model, 100 rakibini geride bırakarak tacın sahibi olmuş, MAXIM dergisinin Eylül sayısında kapak kızı olmuştu.
Victoria Tsuranova henüz üniversite öğrencisi. Rus güzelin en büyük hobileri arasında spor ve yoga var.