Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ın son hali hayranlarını şaşırttı

Sertan Acar, Hayat Sevince Güzel, Ayşecik gibi filmlerle Yeşilçam sinemasına damgasını vuran oyunculardandı. Yeşilçam'ın mavi gözlü yakışıklı jönü yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayalindeki meslek olan hekimlik için sinemaya veda etti.
Acar daha sonra Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe’ye taşınarak kendisine doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını da üstleniyor.
Ünlü isim, havanın güzel olduğu zamanlarda teknesiyle denize açılıyor, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor.
Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek, hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor.