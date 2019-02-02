Greyfurtun faydaları kansere karşı koruyucu etkisi var!

SİVİLCE İZLERİNİ YOK EDİYOR

Greyfurt, antioksidan özelliği olan bir meyvedir. Bu nedenle ciltte bulunan akne ve sivilce kusurlarını tedavi etmektedir. Özellikle sivilce izleri problemi yaşayan kişiler için önerilmektedir. Cilt tarafından emildiğinde 72 saat kadar uzun bir süre ciltte kalabilmektedir.