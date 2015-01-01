Ramazan Sofranızda Dondurma Varsa, Tatlıya Bahane Aramaya Hiç Gerek Yok

Nefis bir iftar ziyafeti hazırlamak için uğraştığınız günün ardından hazırlayabileceğiniz en pratik tatlı; dondurma. Üstelik mevsim meyveleriyle süsleyerek daha sağlıklı, lezzetli hale getirebilir ve görüntüsüyle de tüm masadakileri kendinize hayran bırakabilirsiniz