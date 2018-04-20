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Dikkat hepimiz kullanıyoruz! 3 yudum kahve bile hasta ediyordu...

ABD'de yaşayan Stephanie Brauns'un hayatı geçen 6 ayda kabusa döndü. Şiddetli hastalık atakları geçiren kadının hastalığının nedeni ise şoke etti.

ABD'de yaşayan Stephanie Brauns 6 aydır her kahve içtiğinde şiddetli mide ağrısı ve ağır iştahsızlık yaşıyordu. Başlarda özellikle sabahları hissettiği bu hastalık hissiyle baş edebiliyordu ancak gittikçe durumu ağırlaşmaya başladı. 

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Midesinde rahatsızlık hissetmesinin nedeni başlarda bilmiyordu ancak hastalık süreci uzayıp işler iyiden iyiye kötüye gidince ağrılarının kahve içtikten sonra şidddetlendiğini fark etti. 

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6 ay içinde hastalığı öyle bir hal aldı ki sabahları 3 yudum kahve içince ağrıdan kıvranıp istifra etmek zorunda kalıyordu. Ardından saatlerce yemek yiyemiyordu. Kilo kaybı ve tansiyon sorunu yaşamaya başlamıştı bile. 

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İş kadını Stephanie Brauns'un aklına yine hastalandığı bir gün bir şey geldi. İşyerinde yıllardır kullandığı kahve makinesinin içini açmaya karar verdi. 

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