Dikkat hepimiz kullanıyoruz! 3 yudum kahve bile hasta ediyordu...

ABD'de yaşayan Stephanie Brauns 6 aydır her kahve içtiğinde şiddetli mide ağrısı ve ağır iştahsızlık yaşıyordu. Başlarda özellikle sabahları hissettiği bu hastalık hissiyle baş edebiliyordu ancak gittikçe durumu ağırlaşmaya başladı.
Midesinde rahatsızlık hissetmesinin nedeni başlarda bilmiyordu ancak hastalık süreci uzayıp işler iyiden iyiye kötüye gidince ağrılarının kahve içtikten sonra şidddetlendiğini fark etti.
6 ay içinde hastalığı öyle bir hal aldı ki sabahları 3 yudum kahve içince ağrıdan kıvranıp istifra etmek zorunda kalıyordu. Ardından saatlerce yemek yiyemiyordu. Kilo kaybı ve tansiyon sorunu yaşamaya başlamıştı bile.
İş kadını Stephanie Brauns'un aklına yine hastalandığı bir gün bir şey geldi. İşyerinde yıllardır kullandığı kahve makinesinin içini açmaya karar verdi.