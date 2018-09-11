Yüzümüzdeki sivilcelerin nedenleri nelerdir hastalık habercisi olabilir!

ÇENE

Hepimizin korkulu rüyası arasında yer alan sivilceler, özellikle yüzümüzde belirmeye başladığında resmen hayata küsüyoruz. Bu sivilcelerden kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yüzümüzde çıkan sivilcelerin hepsinin bir anlamı var. Özellikle çene bölgesinde çıkan sivilceler yüzünden bazen günlerce evden çıkmıyoruz ve sivilcelerimizi geçirmek için her yolu deniyoruz. Çenemizde çıkan sivilceler, hormonal dengesizlikler,dengesiz ve yanlış beslenme ve makyajın yeterince iyi temizlenememesinden kaynaklanıyor.