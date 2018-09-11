Yüzümüzdeki sivilcelerin nedenleri nelerdir hastalık habercisi olabilir!

ÇENE
Hepimizin korkulu rüyası arasında yer alan sivilceler, özellikle yüzümüzde belirmeye başladığında resmen hayata küsüyoruz. Bu sivilcelerden kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yüzümüzde çıkan sivilcelerin hepsinin bir anlamı var. Özellikle çene bölgesinde çıkan sivilceler yüzünden bazen günlerce evden çıkmıyoruz ve sivilcelerimizi geçirmek için her yolu deniyoruz. Çenemizde çıkan sivilceler, hormonal dengesizlikler,dengesiz ve yanlış beslenme ve makyajın yeterince iyi temizlenememesinden kaynaklanıyor.
ALT YANAK
Alt yanağımızda çıkan sivilceler genellikle ağız ve dişlerle bağlantılıdır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı yıkayın. Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.
T-BÖLGESİ
Yüzümüzün t-bölgesinde çıkan sevilceler karaciğer ile bağlantılıdır. Beslenmenize dikkat edin ve alkol tüketimini sınırlandırın.
ÜST YANAK
Yanaklarda çıkan sivilcelerin en büyük sebebi günlük alınması gereken şeker miktarından daha fazla alınmasıdır. Bunun yanı sıra akciğer ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlıklardan da kaynaklanmaktadır.