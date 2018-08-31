Diana'nın ölümü öncesi son sözleri itrafiye görevlisinin elini tutup...

... Arabadan çıkarılmadan önce elimi tuttu ve sakinleştirdiğini söyledi. Bana "Tanrım ne oldu?" dedi. Bu onun son sözleri oldu. Kısa bir süre içinde kalp krizi geçirmeye başladı. Kalbine masaj yaptım ve birkaç saniye sonra tekrar nefes almaya başladı. Elbette bir rahatlama oldu ve tek düşündüğüm şey hayatta kalmasını sağlamaktı" diye konuştu.







