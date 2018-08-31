Diana'nın ölümü öncesi son sözleri itrafiye görevlisinin elini tutup...

Prenses Diana 31 Ağustos 1997'de Fransa'da bir trafik kazasında sevgilisi iş adamı Dodi El Fayed'le birlikte hayatını kaybetmişti. Bugün Prenses Diana'nın ölümünün 21'nci yıl dönümü. Prenses Diana ve sevgilisi Dodi El Fayed'in ölümünün ardındaki sır perdesi yıllar geçse de aralanmıyor.
Prenses Diana'nın ölümüyle ilgili gelen en yeni bilgi ise Prenses ve sevgilisine kaza sonrası yardım eden itfaiye görevlisi Xavier Gourmelon'dan geldi. Xavier Gourmelon verdiği röportajda Prenses Diana'nın ölmeden önce ona söylediği son sözleri açıkladı.
Kaza sonrası olay yerine giden Xavier Gourmelon, Prenses Diana'yı bulduğunda arka koltukta oturduğunu ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi. Xavier Gourmelon, "Bilinci yerindeydi. Bizimle konuşuyordu. Onu öyle bulunca durumunun iyi olduğunu sandık..."
... Arabadan çıkarılmadan önce elimi tuttu ve sakinleştirdiğini söyledi. Bana "Tanrım ne oldu?" dedi. Bu onun son sözleri oldu. Kısa bir süre içinde kalp krizi geçirmeye başladı. Kalbine masaj yaptım ve birkaç saniye sonra tekrar nefes almaya başladı. Elbette bir rahatlama oldu ve tek düşündüğüm şey hayatta kalmasını sağlamaktı" diye konuştu.