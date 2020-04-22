Fitnessçı anne Instagram hesabında yaptığı paylaşımla paraya para demiyor!

İlk olarak gebelik dönemi paylaşımlarıyla başlayan fitnessçı Hembrow daha sonra İnstagram'da tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya hesaplarında kensinizi fitness uzamanı olarak tanıtıyor. ''İnsanları mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik ve motive etmek istiyorum'' diyen Tammy, aynı zamanda bir çok ünlü isimle beraber çalışıyor.