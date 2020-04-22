Fitnessçı anne Instagram hesabında yaptığı paylaşımla paraya para demiyor!

Avustralyalı infuencer anne İnstagram hesabında yaptığı paylaşımlarla paraya para demiyor! YouTube'da çektiği videolarla milyonlar kazanan Tammy Hembrow yaptığı paylaşımlarla paraya para demiyor.
25 yaşındaki Avustralyalı anne son zamanlarda en çok özenilen infuencer'lardan ve 9 milyon takipçisi bulunuyor! Tammy Hembrow sosyal medya paylaşımlarıyla paraya para demiyor!
İlk olarak gebelik dönemi paylaşımlarıyla başlayan fitnessçı Hembrow daha sonra İnstagram'da tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya hesaplarında kensinizi fitness uzamanı olarak tanıtıyor. ''İnsanları mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik ve motive etmek istiyorum'' diyen Tammy, aynı zamanda bir çok ünlü isimle beraber çalışıyor.
Tammy, aynı zamanda ünlü isimlerle de çalışıyor. Bir dönem Khloe Kardashian'a özel ders verdi. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla milyon dolarlık bir fitness imparatorluğu kuran, fitness uzmanı Tammy Hembrow, yaptığı paylaşımlarla hayranlarına sıkı bir vücut için bilgiler veriyor.