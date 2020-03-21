Zara'nın son hali burun estetiği ile bambaşka biri oldu!

Sesiyle büyüleyen Türk Halk müziği sanatçısı Zara'nın son Instagram paylaşımlarıyla burun estetiği yaptırdığı anlaşıldı. Sanatçı hayranlarını ikiye böldü. Hayranları arasında yeni görünümünü beğenen de vardı eleştiren de. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara'ya gelen birbirinden ilginç yorum geldi. İşte hayranlarının Zara'ya yaptığı yorumlar!
Bir takipçisi "Zara ne yaptın böyle kendine. Sende sıradan olmuşsun, önceden kendine hastı herşeyin, hanim efendiliğinle, doğal halinle çok güzeldin, bu halini görmeseydim keşke!" yorumunu yaptı.
Diğer bir hayranı ise "Bu benim hayranlık duyduğum Zara değil. Burnu ona o kadar yakışıyordu ki, insan kendi elleriyle kendini bu kadar bitirebilir! Sesini dinlerim ama yüzüne bakmam artık'' yorumunda bulundu.
Sanatçıyı eleştirenlerin yanı sıra yeni görünümünden memnun olanlar da vardı. Bir takipçisi "38 yaşındayım 18 senedir Zaracığım seni dinliyor ve takip ediyorum. Çok tatlı oldun böyle. Maşallah kardeşime." şeklinde yorum yaptı.