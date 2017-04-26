'500 bin abone olursa soyunurum' demişti ve çıplak video çekti...
Amerikan güreşi sporcusu nişanlı çift Nikki Bella ve John Cena, Youtube kanallarında 500.000 aboneye ulaştıkları için çektikleri videoda soyunarak dans etti. Çift yakında evlenecek...
Amerikan güreşi sporcusu nişanlı çift Nikki Bella ve John Cena, Youtube kanallarında 500.000 aboneye ulaştıkları için çektikleri videoda soyunarak dans etti. Video, 3 gün içerisinde 5 milyondan fazla görüntülenme sayısına ulaştı.
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Geçtiğimiz ay sonunda nişanlanan güreşçi çift, 500 bin abone ulaşmaları şerefine çektikleri çıplak video ile sosyal medyayı salladı.
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1 hafta önce yayınladıkları videoda 'yarım milyon takipçiye ulaşırsak çıplak video yayınlayacağız' vaadinde bulunan çift, 500 bin takipçiye ulaşınca sözünde durdu.
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Çift, ringde yapılan evlenmek teklifi ile de gündeme gelmişti.
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