Cildi parlatan maske nasıl yapılır mucizeye şahit olacaksınız!

Cildi parlatan maske tarifi nasıl yapılır? Evde kolay ve etkili bir şekilde hazırlayacağınız basit ama oldukça etkili maske tarifini sizler için hazırladık. Düzenli olarak uygulandığında cildinizdeki ciddi değişimi farkedeceksiniz. İşte malzemeleri ve yapılışı.

Malzemeler

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı

Malzemeleri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 ila 20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Yumurta akı yüzünüzü sıkılaştırırken; limon yaşlanma lekelerini hafifletecek, bal ise cildi yumuşatırken bakterileri de öldürecektir.