search menu
search
close

Cildi parlatan maske nasıl yapılır mucizeye şahit olacaksınız!

Cildinizi hem sıkılaştıracak hem de parıl parıl parlatacak, basit ama etkili maske tarifi ile karşınızdayız. İşte hazırlanışı!

Cildi parlatan maske nasıl yapılır mucizeye şahit olacaksınız!
-A A+

Cildi parlatan maske tarifi nasıl yapılır? Evde kolay ve etkili bir şekilde hazırlayacağınız basit ama oldukça etkili maske tarifini sizler için hazırladık. Düzenli olarak uygulandığında cildinizdeki ciddi değişimi farkedeceksiniz. İşte malzemeleri ve yapılışı. 

Malzemeler

1 yumurta akı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı

Malzemeleri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 ila 20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın.  Yumurta akı yüzünüzü sıkılaştırırken; limon yaşlanma lekelerini hafifletecek, bal ise cildi yumuşatırken bakterileri de öldürecektir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Güzellik bütçesi hazırlamanın 7 harika yolu! Güzellik bütçesi hazırlamanın 7 harika yolu!
Güzellik
Dolapta son kalanlar: Sebzeli mercimek çorbası Dolapta son kalanlar: Sebzeli mercimek çorbası
Yemek
En Güncel Galeriler
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Seren'den olay açıklama: Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim!
Seren'den olay açıklama: Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim!
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
Defne Samyeli'nin 17'lik kızı Derin'in mini etekli pozu olay oldu!
Defne Samyeli'nin 17'lik kızı Derin'in mini etekli pozu olay oldu!
En acı gün! 22 yıl sonra yeniden evlendiği eşi hayatını kaybetti!
En acı gün! 22 yıl sonra yeniden evlendiği eşi hayatını kaybetti!
Önceki Haberler
Yağmur'dan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren'e şok sözler!
Yağmur'dan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren'e şok sözler!
Kahvaltı için enfes tat: Mayasız peynirli pişi
Kahvaltı için enfes tat: Mayasız peynirli pişi
Aşık olmanın bu etkilerine inanamayacaksınız!
Aşık olmanın bu etkilerine inanamayacaksınız!
Sinüzit için etkili doğal tedavi yöntemleri!
Sinüzit için etkili doğal tedavi yöntemleri!
Evde yapılabilecek keyifli etkinlikler burada!
Evde yapılabilecek keyifli etkinlikler burada!
Çiftler evlenmeden önce ne kadar süre çıkmalı?
Çiftler evlenmeden önce ne kadar süre çıkmalı?
Evde kaşlarınızla ilgilenmenin 7 kolay yolu!
Evde kaşlarınızla ilgilenmenin 7 kolay yolu!
İşte bol soğan yemenin vücutta yarattığı muhteşem değişim!
İşte bol soğan yemenin vücutta yarattığı muhteşem değişim!
Yorumlar