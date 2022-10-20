Hemen tırnaklarınıza bakın eğer bu belirtiler varsa çok ciddi bir hastalığınız olabilir

Tırnak bozulmaları genellikle ciddi bir şeyden kaynaklanmaz. Yaygın tırnak bozulmaları tırnakların rengini veya şeklini değiştirebilen kırılgan ve gevşek yapan sorunlardır. Tırnakların değişimi hayatımınız çeşitli dönemlerinde gerçekleşebilir. Örneğin, hamilelik, yaşlılık gibi. Ancak bazı tırnak bozulmaları var ki nedenleri çok ciddi hastalıkları işaret ediyor olabilir. Örneğin, tırnak üzerinde geçmeyen uzun siyah şeritler gibi. Diğer yandan tırnakların kırılması ve soyulması da bazı eksikliklerin işareti olabilir. Örneğin, demir eksikliği. Peki hangi tür tırnak bozulması ciddiye alınmalı hangisi sadece kozmetik bir sorundur. Haberimizde tırnak bozulmalarının türleri ve nedenlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Öncelikle tırnaklarınız zamanla değişebilir. Bunu kabul etmekte fayda var. Örneğin;

- Yaşlandıkça kalınlaşır veya daha kolay kırılır hale gelirler.

- Hamilelik sırasında daha sert, daha yumuşak veya daha kırılgan hale gelirler. Ancak bebek sahibi olduktan sonraki 6 ay içinde daha sağlıklı olmaları beklenir.

- Renginde değişiklik, gevşeklik ve düşme darbelerden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bir yaralanmadan sonra düşen tırnakların 6 ay içinde tekrar büyümesi gerekir. Ayak tırnaklarını 18 aya kadar sürebilir.

Bazı tırnak bozulmalarının nedeni ise bizlerin günlük rutinleri olabilir. Mesela elleriniz sık sık sudaysa veya düzenli olarak temizlik ürünleri kullanıyorsanız. Bu tip bozulmaları lastik eldiven kullanarak önleyebilirsiniz. Tırnaklarınızı yumuşak bir tırnak fırçası ile temizleyin

tırnaklarınıza ve parmak uçlarınıza düzenli olarak el kremi sürün. Tırnakları duştan sonra düzenli olarak kesip düzeltin.

Tırnaklar nasıl kesilmeli, tırnak bakımında yapılan yanlışlar nelerdir?

Tırnaklarınızı kenarlarından aşağıya doğru kesmeyin. Üst kısmı düz olacak şekilde kesin. Tırnak içlerini keskin cisimlerle temizlemeyin. Özellikle spor yaparken, parmaklarınıza dayanan ayakkabılar giymeyin. Tırnaklarınızı veya etrafınızdaki cildi ısırarak koparmayın. Mantar oluşumlarını mutlaka tedavi ettirin.

Tırnak kenarındaki intihaplı şiş kırmızılıklar enfeksiyon belirtisi olabilir

Tırnaklarınızın etrafındaki cilt ağrılı, kırmızı, şiş ve sıcak bir hal alıyorsa bu bir enfeksiyonun veya iç içe geçmiş bir tırnağın belirtisi olabilir. tırnağının belirtisi olabilir. Acı ve ağrı nedeniyle tırnaklarınızı kesmekte zorlanıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alın ve antibiyotik tedavisine devam edin.

Tırnak bozulmalarının nedenleri

Çoğu tırnak problemi şunlardan kaynaklanır:

- Yaralanmalar veya tırnaklarınızı ısırma ve yeme

- Tırnakları düzenli kesmemek veya açılı yanlış kesmek.

- Ellerin sık sık suda olması ve kimyasala maruz kalması.

- Tırnak mantarları

Tırnak problemleri bazen daha ciddi veya uzun vadeli bir durumun belirtisi olabilir, örneğin:

- Tırnak sedef hastalığı

- Demir eksikliği anemisi

- Trioid

- Diyabet

- Kalp, akciğer veya karaciğer hastalığı

- Kanser

Ancak tırnaklarınızdaki bozulmalardan endişe ediyorsanız kendi kendinize teşhis koymaya çalışmayın ve doktorunuza danışın.

Bazı ilaçlar ayrıca tırnak problemlerine neden olabilir. Aldığınız herhangi bir ilacın yan etkilerini kontrol edin.

Tırnaklardaki beyaz lekelerin nedenleri nelerdir?

Tırnak ucu deformasyon başlangıcı, keratin hormonu yetersizliği. Ojeler, besleyici yağlar, oje sökücüler ve tırnağa temas eden diğer kozmetik ürünler alerjiye ve tırnakta beyaz lekeye neden olabilir. Tırnakta beyaz leke yatay şeritler halinde ise protein eksikliği söz konusu demektir.

Tırnaklardaki siyah nokta ve şeritlerin nedenleri nelerdir?

Tırnaklardaki siyah nokta ve şeritler bir kanser belirtisi olabilir ancak her siyah oluşum kanser demek değildir. Bunun teşhisi için mutlaka doktorunuza başvurun. Kanser dışında da şu nedenler tırnaklarda kahverengi, siyah lekeler yapabilir.

İlaç almak: Bazı ilaçların yan etkisi tırnak renginin koyu renk pigmentasyonudur. Bu durum, ilacı aldıktan birkaç gün sonra ortaya çıkar.

Hamilelik sırasında: Hamilelik sırasında tırnaklarınızda kahverengi lekelerin görülmesi mümkündür. Ama bunlar ciddi sonuçlar doğurmaz.

Enfeksiyonlar: Tırnaklarda mantar oluşumu renk değişikliğine sebep olabilir.

Yaralar: Kırmızı ve kahverengi karışımı bir nokta görülüyorsa, muhtemelen alınan darbelere bağlıdır.