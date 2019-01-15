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Mandalinanın faydaları aman çekirdeğine dikkat edin!

Mandalinanın faydaları nelerdir? Kokusuyla ve tadıyla insanı mest eden bu meyvenini sağlığa olan faydalarına inanamayacaksınız!

Mandalinanın faydaları aman çekirdeğine dikkat edin!
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Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan mandalina hem kokusuyla hem de tadıyla insanı mest eden meyvelerden biridir. Bu meyvenin insan sağlığına faydaları da oldukça fazla. Yalnız bu meyveyi tüketirken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler bulunuyor. Örneğin çekirdeği. Uzmanlar uyarıyor! Mandalinanın çekirdeği sağlığa zarar veriyor! Peki mandalinayı nasıl tüketmek gerekir? Mandalinanın faydaları neler? İşte mandalinanın insan sağlığına olan faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEKTEDİR 

Mandalina kış mevsiminin sevilen meyvelerinden biridir. İsan sağlığı bakımından oldukça önemli bir meyvedir. Mandalina kanseri önlediği gibi aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. 

UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ YARATIYOR 

İçerisindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalınmasına yardımcı olmaktadır. Bu da kilo vermeye çalışan insanların diyet listesine girmesini sağlamıştır. 

KEMİK GELİŞİMİNE YARDIMCI OLMAKTADIR 

Mandaline içerisinde hem A vitamini hem de C vitamini barındıran bir meyvedir. C vitamini vücutta kollajen için oldukça önemlidir. A vitamini ise kemik gelişimine yardımcı olmaktadır. 

ÇEKİRDEĞİ APANDİSİT TIKANMASINA YOL AÇIYOR 

Mandalina yerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çekirdekleridir. Mandalinanın içinde çekirdeği varsa yeme esnasında bu çekirdekler muhakak çıkarılmalıdır. Çünkü çekirdeği, apandisit organının tıkanmasına yol açabiliyor.

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