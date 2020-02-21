Mide kanseri nedir mide bulantısı ve iştahsızlık belirtilerinden!

En sık görülen kanser türlerinden biri olan mide kanseri, belirtileri diğer hastalıklarda da görüldüğünden dikkate alınmayan bu nedenle sinsice ilerleyebilen bir hastalık. Genellikle genetik faktörlere bağlı olarak gelişen mide kanserine beslenme şekli, aşırı tütün kullanımı dolayısıyla da ortaya çıkabiliyor. İşte mide kanseri belirtileri ve tedavisi...

Mide kanseri nedir?

Mide kanseri kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanser türüdür. Cinsiyet, genetik faktörler, sosyoekonomik duruma bağlı çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve gastrit, mide kanserinin ortaya çıkmasında etkilidir. Hastalığın belirtileri kanser hücrelerinin yerleşim gösterdiği bölgeye ve kanserin evresine göre değişiklik gösteriyor. Hastalarda şikâyetler özellikle ilerleyen evrelerde ortaya çıktığı için hastalığın erken teşhisi adına ön belirtilerin bilinmesi ve semptomların mide kanseri belirtisi olarak değerlendirilebilmesi önem taşıyor.

Mide kanseri neden olur?

Mide kanseri oluşumunda genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı bazı öncü hastalıklar rol oynuyor. Genel olarak mide kanserlerinin tesadüfen ortaya çıktığı, ancak yüzde 10’unun ailesel geçiş gösterdiği kabul ediliyor. Mide kanseri oluşumunda; H. pylori, kalıtsal özellikler, beslenme gibi etkenlerin yanı sıra farklı nedenler de koruyucu ya da kolaylaştırıcı rol oynuyor. Bazı meslek gruplarında mide kanseri görülme sıklığı, daha yüksek olabiliyor. Kömür madeni işçilerinde, kauçuk ve asbestle çalışanlarda, lastik ve petrokimya üretiminde çalışanlarda mide kanseri riski genel topluma oranla biraz daha yüksek. Genç yaşta sigara kullanımına başlayanlarda ve ağır içicilerde mide kanseri riski 2 kat artış gösteriyor.

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri genellikle sinsi ilerleyen ve belirtilerini verdiğinde çoğunlukla ileri evrede tanısı koyulan bir hastalıktır. Diğer taraftan ise belirti verse dahi, yakınmalar pek çok diğer hastalıkta da görülebileceğinden, hastalar tarafından göz ardı edilebiliyor.

Mide kanseri belirtileri şunlardır:

- Kilo kaybı,

- Karın ağrısı,

- Bulantı-kusma,

- İştahsızlık,

- Yutma güçlüğü,

- Kanama

- Erken doyma

- Yemek sonrası hazımsızlık ve şişkinlik

Mide kanseri tedavisi

Tedavi tümörün büyüklüğü ve yerleşim yeri, hastalığın evresi ve genel sağlık durumuna göre planlanır. Mide kanserinin tedavisi cerrahi, kemoterapi veya radyoterapiden oluşur.

Tam temizleyici cerrahi işlemlerden sonra genel olarak 5 yıl yaşama olasılığı %25’dir. Mide kanserinde yaşam süresini belirleyen en önemli faktör uzak organ tutulumu veya karın içi yayılımdır. Bu bulgular var ise beklenen yaşam süresi 6-12 ay dolaylarındadır. Erken tespit ve tedavi edilmiş hastalarda ise 5 yıllık yaşam %95’in üzerinde olabilmektedir.