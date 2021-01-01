Süt kaymağı tarifi tadına doyum olmayan lezzet!

Kahvaltıda vazgeçilmez lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz süt kaymağıdır. Peki daha önce hiç süt kaymağını evde yapmayı denediniz mi? Marketlerden taze taze aldığımız süt kaymağını evinizde yapmanız artık mümkün. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu enfes tarif üstelik sadece 3 tarifle hazırlanıyor. Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sizi mest edecek bu enfes tarife siz de sofralarınızda yer açın. Peki süt kaymağı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile süt kaymağı yapımı. Şimdiden afiyetler olsun...

MALZEMELER:

1 paketkrema(200 ml), 1/2 su bardağısüt, 1 yemek kaşığı (tepeleme)mısır nişastası

HAZIRLANIŞI:

Derin bir tencerede krema, süt ve mısır nişastasını karıştırın. Kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayan kaymağı 2 dakika daha ateşte karıştırın ve ocaktan alın. Ocaktan aldığınız kaymağı bir kaba boşaltın ve üzerine streç film örtüp, oda sıcaklığına gelene kadar soğutun.

Oda sıcaklığına gelen kaymağı buzdolabında, 5-6 saat bekletin. Soğumuş kaymağın üzerindeki streç filmi kaldırıp ikiye bölün ve rulo haline getirerek servis edin.