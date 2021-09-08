Esra Erol'un eski hali görenleri şaşırtıyor yıllar en çok ona yaramış!

Esra Erol'un yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyayı salladı. Her fırsatta vücudunda da ciddi bir estetik olmadığını yineleyen Erol'un yıllar önceki fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Yılların güzelliğine güzellik kattığı Erol'u görenler 'yıllar en çok ona yaramış' diyor.

İLK TELEVİZYON MACERASI

Esra Erol, özellikle ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha konuşuldu.

DİZİDE DE BOY GÖSTERDİ

Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. Erol'un o dönemki görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

İşte Erol'un eski hali: