Ombre dudak makyajı nasıl yapılır tarzınıza hava katın!

Son zamanların en trend dudak makyajı olan ombre dudak makyajının nasıl yapıldığını biliyor muydunuz? Tarzınıza hava katacağınız dudak gölgeleme işlemi olan ombre dudak makyajının nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. Özellikle cesareti ve göz önünde bulunmayı seven kadınların tercih ettiği ombre dudak makyajı hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık. Peki ombre dudak makyajı nasıl yapılır? İşte dikkat etmeniz gerekenler!

OMBRE DUDAK MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Koyu renk dudak kalemi ile üst ve alt dudak çizgisini belirginleştirin.Ardından bu çerçevenin içine koyu dudak kaleminizle boyayın. Dudağınızın iç kısmına açık renkli rujunuzu sürün. İki rengin birleştiği noktayı parmağınızla hafifçe ovuşturun. Hepsi bu kadar!