Cilt pürüzsüzleştiren zerdeçal kremi tarifi bebeksi bir görünüm için...

Özellikle kış aylarında öksürüğe iyi gelmesi ve öksürüğü tedavi etmesi ile bilinen zerdeçalın cildi güzelleştirdiğini biliyor muydunuz? Ciltteki birçok sorunu ortadan kaldıran zerdeçal, sadece vücut sağlığına değil aynı zamanda cilt sağlığına da iyi geliyor. Son dönemlerde yıldızı dahada çok parlayan bu şahane baharat, cilt lekelerini yok ediyor ve cildin bebeksi bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Şimdiye kadar zerdeçal maskesi tariflerinin nasıl yapıldığını verdik. Bugün ise sizlere evde nasıl zerdeçal serumu hazırlayabileceğinizin tarifini vereceğiz. Sadece birkaç malzemeyle zerdeçal serumunuzu kendiniz hazırlayabileceksiniz. Peki cildi pürüzsüzleştiren zerdeçal serumu nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun yanıtı elmaelma.com'da!

MALZEMELER:

1/2 bardak doğal bal,1 çorba kaşığı zerdeçal tozu,Birkaç damla zerdeçal yağı

Hazırlanışı:

Bal, zerdeçal tozu ve zerdeçal yağını bir kavanoza koyun ve iyice karıştırın. Ardından karışımı spreyli ya da pompalı bir şişeye doldurun.