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Bebeklere yoğurt nasıl yapılır organik sütleri tercih edin!

Bebeklere yoğurt nasıl yapılır? Sağlık açısından oldukça faydalı olan yoğurdu bebeklerde nasıl tüketmemiz gerektiğini sizler için araştırdık!

Bebeklere yoğurt nasıl yapılır organik sütleri tercih edin!
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Yoğurdun sağlık açısından ne kadar faydalı olduğunu duymayan kalmamıştır. Yetişkinler için ne kadar sağlıklıysa aynı oranda bebekler için de oldukça faydalı bir besin. Yoğurt bebekleri ishale karşı korumasından tutun da kemik ve diş gelişimine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bu denli faydalı olan yoğurdu bebeğinize uygun bir şekilde nasıl yapabileceğinizi sizler için hazırladık. Peki bebeklere yoğurt nasıl yapılır? Yoğurdun faydaları nelerdir? İşte tüm merak edilenler! 

Yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor 

Yoğurdun bebeklere olan faydası saymakla bitmiyor. Bağırsaklardaki bağışıklık sistemine uyarıcı bir etkide bulunan yoğurt, bebekleri ishale karşı da korumaktadır. Sindirim sistemine karşı oldukça etkili olan yoğurdun kemik ve diş gelişimine de yardımcı olduğu bilinmektedir. 

Cam şişelerdeki organik sütleri tercih edin 

Süt sorunu yaşayan anneler hemen telaşa kapılmayın! Kendi sütünüzden yoğurt yapabileceğiniz gibi, inek sütü veya keçi sütü gibi sütlerden de yoğurt yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey dışarıdan süt almamanız olacaktır. Dışarıdan alınan sütler bebekler için pek fazla önerilimiyor. Bu sütler yeteri kadar işlem görmediği için enfeksiyonlara açık olabiliyor bu nedenle yoğurt yapmaya karar verdiyseniz cam şişelerdeki organik sütleri tercih edin. 

Yoğurt içerisine kurutulmuş meyve ekleyebilirsiniz 

Uzmanlar, mayalanan yoğurdun tek başına sade bir şekilde tüketilmesnin daha faydalı olduğunu söylüyor. Fakat bazı bebeklere bu tat güzel gelmeyebiliyor. Eğer sizin de bebeğiniz yoğurdu tek başına yemeyi sevmeyenlerdense ozaman içerisine bazı kurutulmuş meyveleri ekleyerek aroma verebilirsiniz. 

İŞTE MAYALANIŞI;

MALZEMELER

Yarım kilo süt,  1 çorba kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI:

Sütü kaynattıktan sonra yukarıda belirtilen yoğurt miktarını ekleyin. 6 saat boyunca hareket ettirmeden ılık bir sıcaklıkta bekletin.

 

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