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Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir yağı ve şekeri bırakın!

Sağlık problemi nedeniyle kullanılan kortizon ilaçları vücutta kilo alımına neden oluyor. Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir? İşte cevabı!

Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir yağı ve şekeri bırakın!
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Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kullanılan kortizon ilaçları vücudu kilo almaya müsait kılıyor. Kortizon iğnesi veya kortizon ilaçlarına bağlı olarak alınan kilolardan kurtulmak için dikkat edilmesi gereken besinleri bir araya getirdik! Kortizon ilaçları neden kilo yapıyor? Kortizon ilaçları nedeniyle alınan kilolardan kurtulma yolları neler? İşte kortizon ilaçları hakkında sık sık sorulan soruları sizin için bir araya getirdik!

Kortizon ilaçları neden kilo aldırır? 

Normal hormonların dışında ekstra hormon takviyesi sağlamak için kullanılan ilaçlar vücuda girmeye alışık olmadığı için çoğu bünyede kilo alımına neden olabilir. 

Kortizon ilaçları iştah açar mı? 

Kortizon tedavisinde iştah açma durumları söz konusudur. Bireylerin iştahının birden kabarması veya gün içerisinde sanki hiç bir şey yememiş gibi hissettirebilir. Tedavi sonrası aldığınız kiloları dikkat ederek geri verebilirsiniz. 

Nasıl kilo verilir? 

Kortizon ilaçları kullanıp kilo almayan kişilerin öne sürdüğü durumlardan biri de sık sık terlemeleridir. Sık sık terleyen vücudun gözenekleri açık olduğu için vücudun biriktirdiği ödemi ter yolu ile atmaktadır. Kortizon ilaç kullananların sık sık terlemeleri ve su içmeye özen göstermesi gerekmektedir. 

Kortizon ilaç kullananların dikkat etmesi gereken besinler neler? 

Kortizon hormonunda en etkili iki madde un ve tuzdur. Kilo almayı kolaylaştırdığı gibi alınan kiloların sabit hale gelmesine de neden olan bu iki besinden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bu iki besinin haricinde yağ ve şekeri de hayatınızdan çıkarmakta fayda var.

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