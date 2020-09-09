Kozmetik ürünlerin ömrü nasıl uzatılır makyaj malzemelerinizi karıştırın!

Hemen her gün kullandığımız ve yüklü miktarda para harcadığımız kozmetik ürünlerin kısa sürede çöp olmasını istemeyiz. Kozmetik ürünlerinizi muhafaza ederken bazı püf noktalara dikkat ederek kullanım sürelerini uzatabilirsiniz. İşte kozmetik ürünlerinin ömrünü uzatmanın 5 kolay yolu...

Isıdan kaçının

Saç ürünleri ve parfüm olmak üzere kozmetik ürünlerinizi ısı ve nemden uzak tutmak, bu ürünlerin ömrünü kalıcı kılmanın en bilinen yolu. Tüm kozmetik ürünlerinizi ısıdan uzak, karanlık ve serin bir ortamda muhafaza ederseniz daha uzun süreler kullanabilirsiniz.

Hava almasını engelleyin

Güzellik ürünlerinin ömrünü uzatmak istiyorsanız unutmamanız gereken ilk şey kapaklarını sıkıca kapatmak, hava ve toz almasına izin vermemek. Hava ile temas eden ürünler çok hızlı bozulur. Eğer kozmetik ürünlerinizin kapağı kırılır, kutusunda bir sorun olursa cam kavanozlardan yardım alabilirsiniz.

Ürünlerinizi karıştırın!

Örneğin, eğer bronzlaştırıcınız bitmeyecek kadar büyük boyda ise ne kadar iyi saklarsanız saklayın son kullanma tarihi geçince çöp olacaktır. Çöpe gitmesini istemiyorsanız bronzlaştırıcınızı nemlendiriciniz ile karıştırabilirsiniz. Makyaj öncesi sürdüğünüz bu nemlendirici cildinize doğal bir bronzluk verecektir. Ya da parfüm şişesinin dibinde kalan ve bir türlü sıkılamayan o parfümü vücut kreminizin içine ekleyebilirsiniz.

Alkol ekleyin

Kırılan ve dağılan ürünleri eski haline getirmek için alkol kullanabilirsiniz. Kırılan ürünü toz saf alkol ya da bebek kolonyası ile karıştırın bir kaba alın ve dondurun. İşte ürünü çöpe gitmek kurtardınız bile!

Buzdolabından yardım alın

Buzdolabının makyaj malzemeleri için çok iyi bir koruyucu olduğunu biliyor muydunuz? Dudak kalemlerini, ojeleri, rujları ve parfümleri bir kutunun içinde buzdolabına koyarak muhafaza edebilirsiniz.