Güneş yanığına ne iyi gelir salatalıklı formülü deneyin!

Yazın güneşin keyfini çıkarıp tenimizi bronzlaşmak gibisi yok. Ancak koruyucu krem kullanmayıp güneşin etkisini artırdığı saatlerde güneşlenmek ciddi yanıklara sebep oluyor. Güneşten etkilenen cildinizi rahatlatacak kolay yöntemler kısa sürede cildi iyileştiriyor. Peki güneş yanığına ne iyi gelir? İşte yazı daha rahat geçirmenizi sağlayacak güneş yanığı tedavi yöntemleri!

Salatalık

Anti-enflamatuar özelliği sayesinde salatalık, güneş yanıkları için kolay bir çözüm sunar. Cildinizi rahatlatmak ve çok ihtiyaç duyulan nemi vermek için salatalık suyu, aloe vera ve hindistancevizi sütünü karıştırın. Karışımı buzdolabında saklayarak daha rahat bir uygulama yapabilirsiniz.

Süt

Bir süt banyosu güneş yanıklarından gelen ısıyı sakinleştirebilir, proteinleri iltihabı azaltmak ve cildi yatıştırmaya yardımcı olur.

Ilık suyla duş alın

Güneş yanığına maru kaldıysanız yapmanız gereken ilk şey ılık bir suyla duş almak olmalıdır. Ilık su vücudun alevli halinin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Karbonat ya da lavanta esansiyel yağlarını kullanabilirsiniz. Bunlar vücut ısısını düşürücü bir etkiye sahiptir.

Karbonat ve elma sirkesi

Elma sirkesindeki asetik asit, karbonat kaşıntılı cildi rahatlatırken ağrıyı azaltır. 1/4 su bardağı elma sirkesi ve 1/4 su ve karbonat ile karıştırın. Lavanta gibi yatıştırıcı bir uçucu yağ birkaç damla yağı karışıma ekleyin ve doğrudan güneş yanığı bölgelerine uygulayın.