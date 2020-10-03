search menu
search
close

Erkekler yatakta nelerden hoşlanır bazı kelimeler çok etkili oluyor!

Erkekler yatakta nelerden hoşlanır? Erkeklerin yatakta duymayı sevdiği sözler neler? İşte cinsel hayatınızı renklendirebileceğiniz birkaç tüyo!

Erkekler yatakta nelerden hoşlanır bazı kelimeler çok etkili oluyor!
-A A+

Erkekler yatakta nelerden hoşlanır? Erkeklerin yatakta duymayı sevdiği sözler neler? Sadece birkaç basit cümleyle erkeğinizi baştan çıkarıp onu mutlu edebileceğinizi biliyor muydunuz? Yatakta uyum yakalamak oldukça zordur. Fakat bazı basit teknikleri uygulayarak hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu edebilirsiniz. Peki nasıl diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte erkekleri baştan çıkaracak en etkili tüyolar! 

İNİLTİ SESİNİ DUYMAYA BAYILIYORLAR 

Erkeklerin yatakta en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de partnerinin inilti sesleridir. Asla tahammül edemeyeceği şeylerden biri ise yatakta onunla beraberken başka birini düşündüğünüzü ya da hayal ettiğinizi ona belli etmek olacaktır. Bu nedenle onun adını sık sık yatakta tekrar etmeniz hoşuna gidecektir, böylece başka birini düşünmediğinizi de göstermiş olursunuz. Bunun yanı sıra ilişki sırasında inilti sesleri çıkartmanızda onu baştan çıkaracaktır. 

YATAKTA SAKIN UTANMAYIN! 

Yatakta yapacağınız en büyük yanlışlardan biri de utanmak olacaktır. Partnerinizle yatakta olduğunuz süre boyunca asla utanmayın. Her şeye ve fantaziye açık olun. Erkekler yatakta kötü sözler duymayı çok severler. Kullanacağınız birkaç basit argo sözle onu kendinize yeniden aşık edebilirsiniz. 'Harikasın, muhteşemsin, seks makinemsin, erkeğimsin' gibi baştan çıkarıcı cümlelerde oldukça etkili olacaktır.

ONU CESARETLENDİREBİLİRSİNİZ 

Erkekler de kadınlar gibi bazen kendilerini güvende hissetmeyebilir. Bu nedenle siz de onları cesaretlendirebilecek davranışları sergileyebilirsiniz. Yaratıcı olmaya çalışın ve onun kendisine güvenmesini sağlayın. 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen olumsuz yorumu affetmedi! Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen olumsuz yorumu affetmedi!
Magazin
Bu kahvaltı tarifleri ile hafta sonunuz renklenecek! Bu kahvaltı tarifleri ile hafta sonunuz renklenecek!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Önceki Haberler
Herkesin bayılacağı tarif: çikolatalı krem brüle!
Herkesin bayılacağı tarif: çikolatalı krem brüle!
Hafif mi hafif: Maş fasülyesi salatası
Hafif mi hafif: Maş fasülyesi salatası
Haber spikeri Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı!
Haber spikeri Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı!
Vajinayı korumak için bu alışkanlıktan uzak durun!
Vajinayı korumak için bu alışkanlıktan uzak durun!
Merve yine çok cesur! Göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntü verdi!
Merve yine çok cesur! Göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntü verdi!
Emre Aşık'ın eşinden bomba itiraf: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı
Emre Aşık'ın eşinden bomba itiraf: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya kafa karıştıran gebelik sorusu!
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya kafa karıştıran gebelik sorusu!
Şeker bağımlılığından kurtaran altın değerinde tavsiyeler!
Şeker bağımlılığından kurtaran altın değerinde tavsiyeler!
Yorumlar