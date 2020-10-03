Erkekler yatakta nelerden hoşlanır bazı kelimeler çok etkili oluyor!

Erkekler yatakta nelerden hoşlanır? Erkeklerin yatakta duymayı sevdiği sözler neler? Sadece birkaç basit cümleyle erkeğinizi baştan çıkarıp onu mutlu edebileceğinizi biliyor muydunuz? Yatakta uyum yakalamak oldukça zordur. Fakat bazı basit teknikleri uygulayarak hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu edebilirsiniz. Peki nasıl diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte erkekleri baştan çıkaracak en etkili tüyolar!

İNİLTİ SESİNİ DUYMAYA BAYILIYORLAR

Erkeklerin yatakta en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de partnerinin inilti sesleridir. Asla tahammül edemeyeceği şeylerden biri ise yatakta onunla beraberken başka birini düşündüğünüzü ya da hayal ettiğinizi ona belli etmek olacaktır. Bu nedenle onun adını sık sık yatakta tekrar etmeniz hoşuna gidecektir, böylece başka birini düşünmediğinizi de göstermiş olursunuz. Bunun yanı sıra ilişki sırasında inilti sesleri çıkartmanızda onu baştan çıkaracaktır.

YATAKTA SAKIN UTANMAYIN!

Yatakta yapacağınız en büyük yanlışlardan biri de utanmak olacaktır. Partnerinizle yatakta olduğunuz süre boyunca asla utanmayın. Her şeye ve fantaziye açık olun. Erkekler yatakta kötü sözler duymayı çok severler. Kullanacağınız birkaç basit argo sözle onu kendinize yeniden aşık edebilirsiniz. 'Harikasın, muhteşemsin, seks makinemsin, erkeğimsin' gibi baştan çıkarıcı cümlelerde oldukça etkili olacaktır.

ONU CESARETLENDİREBİLİRSİNİZ

Erkekler de kadınlar gibi bazen kendilerini güvende hissetmeyebilir. Bu nedenle siz de onları cesaretlendirebilecek davranışları sergileyebilirsiniz. Yaratıcı olmaya çalışın ve onun kendisine güvenmesini sağlayın.