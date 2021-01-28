Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!

Haftasonu kahvaltınız için şahane bir öneri olacak mükemmel bir tarifle karşınızdayız. Mis gibi çayın yanına yemelere doyamayacağınız bu lezzete bayılacaksınız. Puf puf kabaran, dışı çıtır içi yumuşacık bu lezzetin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Malzemeler:

1 yemek kaşığıkuru maya

1/2 su bardağısüt(ılık)

1 tatlı kaşığışeker

2 su bardağıun

1 yemek kaşığıtereyağı(oda sıcaklığında)

1 adetyumurta

1 çay kaşığıtuz

1 su bardağısıvı yağ(kızartmak için)

Hazırlanışı:

Aktif kuru mayayı bir kaba alın. Üzerine ılık sütü ve şekeri ekleyerek köpürmesini bekleyin.Maya aktif hale geldikten sonra geniş bir kaba alıp üzerine un, tereyağı, yumurta ve tuzunu ekleyip yoğurun. Malzemeler bütünleştikten sonra üzerini streç filmle veya müslin bezle örtüp yaklaşık 40-50 dakika mayalanması için ılık bir yerde dinlendirin.Mayalanmanın bitmesine yakın derin bir kızartma tavasına sıvı yağı ekleyerekısıtın.Isınmış olan yağa kaşık yardımıyla mayalı hamurundan alarak pişi parçalarını ekleyin. Her tarafı güzelce kızarıp altın rengini alıncaya dek kızartın. Hamurunuz bitene kadar kızartma işlemini tekrar edin. Sıcak tüketin, afiyet olsun.