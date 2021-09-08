Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağdı!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin fragmanı da tepki çekti. Fragmanda geçen 'Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"KOCALIK VAZİFENİ YAPMAYACAKTIN MADEM NİYE EVLENDİN?"

Nalan ve Sedat'ı evlendirdikten sonra rahat bir nefes alacağı düşünülen Feride bu sefer de kızının özel hayatına karışmaya başlıyor. Sedat ile Nalan'ın birlikte olmadığını öğrenen Feride damadını karşısına alarak "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye kızımla evlendin?" diyerek hesap soruyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Feride karakterinin bu sözlerinin ardından dizi sosyal medyada gündem oldu. Ekranda böyle sahnelerin olmasından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu senaryoyu nasıl bir mantıkla yazdınız?" diyerek tepki göstermeye başladı.

İşte o tepkilerden bazıları...