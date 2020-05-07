Genç kadının uçakta yaşadığı rezalet dünya basınının gündemine oturdu!

21 yaşındaki Emily O'Connor'ın isimli bir kadının uçakta yaşadığı olay dünya basınının gündemine oturdu. Genç kadın dekolteli giyindiği için uçaktan atılacağı söylendi. Genç kadın kuzeninin ceketinin giyerek uçağa binebildi. Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran genç kadın, "Birmingham'dan Tenerife'ye giderken, eğer 'üzerimi örtmezsem' beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. 'Rahatsızlığa neden olmak' ve 'uygunsuzluk'la suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."şeklinde açıklamalarda bulunarak yaşadığı durumu anlattı. Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, dünyaca ünlü CNN televizyonu olayı araştırdı. Thomas Cook Havayolları'ndan CNN'e yapılan açıklamada, Emily O'Connor'a özür dilendiği bildirildi.

"UYGUNSUZLUKLA SUÇLANDIM"

Emily O'Connor, 2 Mart'ta İngiltere'nin Birmingham kentinden Kanarya Adaları'na uçmak için havalimanına gitti. Thomas Cook Havayolları şirketinden bilet alan kadın, hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı. Mürettebat, Emily O'Connor'un kıyafetini işaret etti ve kadına uçağa böyle binemeyeceğini söyledi. Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran Emily O'Connor, şu ifadeleri kullandı: "Birmingham'dan Tenerife'ye giderken, eğer 'üzerimi örtmezsem' beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. 'Rahatsızlığa neden olmak' ve 'uygunsuzluk'la suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."

Binlerce kişi genç kadına destek verdi

Emily O'Connor, havalimanında aynı kıyafetle dolaştığını belirtti. Havalimanında sorun yaşamazken, uçağa girerken bu muameleye tabi tutulmasının saçma olduğunu vurguladı. Diğer yolculara kıyafetinden rahatsız olup olmadıklarını sordu. Yanıt gelmedi. Kuzeni ceketini verince uçağa binebildi. Daha sonra sosyal medyada skandalı anlattı. Binlerce kişi genç kadına mesajlarıyla destek verdi.

Hava yolu şirketi özür diledi

Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, dünyaca ünlü CNN televizyonu olayı araştırdı. Thomas Cook Havayolları'ndan CNN'e yapılan açıklamada, Emily O'Connor'a özür dilendiği bildirildi. Diğer şirketler gibi kıyafet politikaları olduğunu belirten şirket, personelinin yanlış davrandığını da itiraf etti.Ayrımcılık yapmamaya çalıştığını öne süren şirket, "Maalesef çalışanlarımız talimatlarımızı her zaman doğru algılamıyor" ifadesini kullandı. Bu haberin dünyada ses getirmesi üzerine, Emily O'Connor kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan O'Connor'ın Instagram'da iki bini aşkın takipçisi var. Genç kadının Twitter'daki takipçi sayısı ise, olay sonrası artarak 3 bin 500'ü aştı.