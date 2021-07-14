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Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün set dışındaki samimi hallerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün set dışındaki samimi halleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun set dışında rol arkadaşıyla samimi görüntüler vermesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

SAMİMİ HALLERİ SEVENLERİNİ KIZDIRDI

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

 ROMANTİK MÜZİK EŞLİĞİNDE BİRBİRLERİNE BAKTILAR

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

"BU NE, EVLİ ADAM DİZİ DIŞINDA AŞIK AŞIK HAREKETLER"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.

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