Lekeler için maske tarifi mucizeye şahit olun!

Cilt lekeleri nasıl geçer? Evde uygulayacağınız basit ama etkili maske tairfleri sayesinde siz de cildinizdeki lekelerden kurtulabileceksiniz. Nasıl mı? Elmaelma.com olarak sizlere cilt lekelerini geçiren maske tariflerinin neler olduğunu araştıştırdık. İşte yapmanız gerekenler!

BAL VE LİMON MASKESİ

Limonun içerisinde bulunan asitler lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Bal ise antibakteriyel etkisi ile temizler ve nemlendirir.

MALZEMELER



1 çay kaşığı limon

2 çay kaşığı bal

HAZIRLANIŞI: Limon ve balı karıştırdıktan sonra özellikle lekelerin bulunduğu bölgelere sürün ve 20 dakika cildinize nüfuz etmesini sağladıktan sonra ılık su ile durulayın.

YUMURTA BEYAZI



Yumurta akı yüksek kalitede protein içeriği ile sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca cilt lekelerinin aydınlanmasına yardımcı olacak enzimlere sahiptir.

MALZEMELER



Yumurta akı

HAZIRLANIŞI: Bir yumurta akını bir kasede çırpın ve lekelerin olduğu bölgelere yoğunlaşarak sürün. Yaklaşık 10 dakika sonra yüzünüzü durulayın ve nemlendirici uygulayın.