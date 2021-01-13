Rujun bulaşması nasıl önlenir mutlaka nemlendirici uygulayın!

Sabah evden çıkarken ruj sürüyorsunuz ve bir de bakmışsınız ki bir süre sonra rujunuzdan eser yok, hepsi gitmiş! Oldukça can sıkıcı bir durum olan rujun bulaşması ve dahası silinip yok olması kadınların en sevmediği şeylerden biridir. Elmaelma.com olarak sizlere rujunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak tüyoların neler olduğunu paylaştık. Bu yöntem sayesinde hem rujunuz uzun süre silinmeyecek hem de bulaşmasını engelleyebileceksiniz. Peki rujun bulaşması nasıl önlenir? İşte yapmanız gerekenler!

İlk adım dudakları hazırlamak olmalı!

Dudaklarınıza ruj sürmeden önce mutlaka nemlendirici sürmeniz gerektiğini asla unutmamalısınız. Böylece rujunuz hem daha yumuşak sürülecek hem de daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Aksi taktirde dudaklarınız kuruyacaktır. Nemlendirici sonrası dudaklarınıza kapatıcı uygulayabilirsiniz. Böylece rujunuz daha sağlam olacaktır.

Mutlaka dudak kalemi uygulayın

Dudaklarınızın çevresini mutlaka dudak kalemi sürün. Ana hatlarını belirleyin ve ardından ruju sürün. Küçük bir fırça yardımıyla pudra dökebilirsiniz. 5-10 saniye beklemeniz yeterli olacaktır.

Pudrayı karıştırın

Küçük bir yassı fırça ile istediğiniz mat rengi oluşana kadar pudrayı tüm dudağınıza yavaşça sürün ve karıştırın. Bu teknik sayesinde rujun rengi dudaklarınıza iyice yapışır ve lekelenmeyi önler.

Ruju fazla sürdüyseniz...

Ruju fazla sürdüyseniz bundan derhal bir mendil yardımıyla kurtulun. Fazla ruj sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterecektir. Üst ve alt dudaklarınızın altında kuru mendili yerleştirin ve rujunuzdaki fazlalıklardan kurtulun.

Mutlaka parlatıcı sürün

Dudaklarınızın tam ortasına bir kat dudak parlatıcı sürün. Böylece rujunuz daha uzun süre kalıcılığını sağlayacaktır.