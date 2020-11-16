Tüm cilt tonuna uygun makyaj önerileri kayısı rengiyle cildinize renk katın!

Hem doğal hem de cildinize uygun olan makyajı yaptığnızda oldukça güzel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Cildinize sadece doğal değil aynı zamanda ğır makyaj yapsanız bile teninize uygun tonları tercih ettiğiniz taktirde cildinizde asla absürt durmayacaktır. Cilt tonunuza uygun olan makyajı arayanlardansanız elmaelma.com olarak cilt tonuna gör makyaj önerilerin derlediğimiz haberimize göz atabilirsiniz!

Açık şeftali pembesiyle doğal bir görünüm

Göz gölgenizde kullanacağınız şeftali pembesi bir tonla ya da blush bir renkle dünyanın en naturel görüntüsüne ışık hızında ulaşabilirsiniz. Bu formülüm elde etmek oldukça kolaydır. Tabana açık pembe bir zemin hazırlayın ve göz çizginize blush bir renk atın. ‘Sabahları böyle uyanıyorum.’ Diyebileceğiniz kadar doğal olacaksınız. Aynı tonları yanaklarınıza ve dudaklarınıza da uygulayabilirsiniz.

Gül kurusuyla farklılık yaratın

Eğer cilt renginiz biraz daha koyuya kaçıyorsa sizin süper yakın arkadaşınız kesinlikle gül kurusu olmalıdır. Gül Kurusu pigmentleri size çok daha karizmatik ve doğal bir hava katar. Sanki güneş altında uyuyakalmışsınız gibi naturel bir renge sahip olur, ışıldarsınız.

Kayısı rengiyle cildinize renk katın

Turuncuya kaçan kayısı renkleri bu ten için bulunmaz bir etki yaratır. İster göz gölgelendirmelerinde dilerseniz ise dudaklarınızda bu rengi kullanarak mükemmel bir sonuç alırsınız. Hem doğal hem de seksi bir etkisi vardır.

Bronz tende parıltılı şeftali büyüsü!

Bir nebze parıltılı bir dokunuş bronz ten üzerinde son derece doğal bir ışıltı yaratır. Hem teninizin güzelliği ortaya çıkar hem de doğal bir renklendirme sağlar. İhtiyacınız olan şey sadece bir allık bile olabilir.