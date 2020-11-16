search menu
search
close

Tüm cilt tonuna uygun makyaj önerileri kayısı rengiyle cildinize renk katın!

Cilt tonuna göre sadece makyaj malzemeleri değil aynı zamanda renkleri de değişmektedir. İşte! Her cilt tonuna uyan makyaj önerileri...

Tüm cilt tonuna uygun makyaj önerileri kayısı rengiyle cildinize renk katın!
-A A+

Hem doğal hem de cildinize uygun olan makyajı yaptığnızda oldukça güzel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Cildinize sadece doğal değil aynı zamanda ğır makyaj yapsanız bile teninize uygun tonları tercih ettiğiniz taktirde cildinizde asla absürt durmayacaktır. Cilt tonunuza uygun olan makyajı arayanlardansanız elmaelma.com olarak cilt tonuna gör makyaj önerilerin derlediğimiz haberimize göz atabilirsiniz!  

Açık şeftali pembesiyle doğal bir görünüm

Göz gölgenizde kullanacağınız şeftali pembesi bir tonla ya da blush bir renkle dünyanın en naturel görüntüsüne ışık hızında ulaşabilirsiniz. Bu formülüm elde etmek oldukça kolaydır. Tabana açık pembe bir zemin hazırlayın ve göz çizginize blush bir renk atın. ‘Sabahları böyle uyanıyorum.’ Diyebileceğiniz kadar doğal olacaksınız. Aynı tonları yanaklarınıza ve dudaklarınıza da uygulayabilirsiniz.

Gül kurusuyla farklılık yaratın

Eğer cilt renginiz biraz daha koyuya kaçıyorsa sizin süper yakın arkadaşınız kesinlikle gül kurusu olmalıdır. Gül Kurusu pigmentleri size çok daha karizmatik ve doğal bir hava katar. Sanki güneş altında uyuyakalmışsınız gibi naturel bir renge sahip olur, ışıldarsınız.

Kayısı rengiyle cildinize renk katın

Turuncuya kaçan kayısı renkleri bu ten için bulunmaz bir etki yaratır. İster göz gölgelendirmelerinde dilerseniz ise dudaklarınızda bu rengi kullanarak mükemmel bir sonuç alırsınız. Hem doğal hem de seksi bir etkisi vardır.

Bronz tende parıltılı şeftali büyüsü!

Bir nebze parıltılı bir dokunuş bronz ten üzerinde son derece doğal bir ışıltı yaratır. Hem teninizin güzelliği ortaya çıkar hem de doğal bir renklendirme sağlar. İhtiyacınız olan şey sadece bir allık bile olabilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kerimcan'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye zehir zemberek sözler! Kerimcan'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye zehir zemberek sözler!
Magazin
Selfie çağının bulaşıcı hastalığı: Narsizm Selfie çağının bulaşıcı hastalığı: Narsizm
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
Estetik itirafı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorum yağdırdı!
Estetik itirafı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorum yağdırdı!
Hülya'dan Öykü'nün oyunculuğuna bomba yorum!
Hülya'dan Öykü'nün oyunculuğuna bomba yorum!
Serenay poz üstüne poz paylaştı! Beğeni butonunu çökertti!
Serenay poz üstüne poz paylaştı! Beğeni butonunu çökertti!
Ünlü isimler akın etti! Akmerkez'de korona partisi!
Ünlü isimler akın etti! Akmerkez'de korona partisi!
Önceki Haberler
Boran Kuzum ve Miray Daner'in küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü!
Boran Kuzum ve Miray Daner'in küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü!
Bu yöntemlerle diz kararmalarından kurtulun!
Bu yöntemlerle diz kararmalarından kurtulun!
Karın ağrınızın nedeni karton bardaklar olabilir!
Karın ağrınızın nedeni karton bardaklar olabilir!
Hangi ağrıya ne iyi gelir?
Hangi ağrıya ne iyi gelir?
Papa Francis, ünlü modelin bikinili fotoğrafını beğendi!
Papa Francis, ünlü modelin bikinili fotoğrafını beğendi!
Doğru meme implantı seçimi nasıl olmalı?
Doğru meme implantı seçimi nasıl olmalı?
Bol bol tüketin! Bu besinler saçları çabucak uzatıyor!
Bol bol tüketin! Bu besinler saçları çabucak uzatıyor!
Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi olabilir!
Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi olabilir!
Yorumlar