Mısırın faydaları kansızlığın yaşanma riskini azaltıyor!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan mısırın insan sağlığına olan faydalarını biliyor muydunuz? Sokağın enfes lezzetlerinden biri olan mısır hem vücut sağlığına hem de cilt sağlığına oldukça iyi geliyor. Ülkemizde şuan en çok Karadeniz ülkesinde yetiştirilip tüketilen mısırın bilinmeyen faydalarının neler olduğunu merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Peki mısırın faydaları neler? Haşlanmış mısırın suyu içilir mi? İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı elmaelma.com'da.

Kötü kolestrolü düzenliyor

Haşlanmış, patlamış ve baharatlı olarak kullanılan mısır insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Mısır vücuttaki kötü kolestrol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. İçerisinde doymamış yağ barındıran mısır, yağ oranının dengelenmesine yardımcı olarak kolestrolü düzenler.

Kansızlığı gideriyor

Mısırın bir diğer faydası da kansızlığı gidermeye yardımcı olmasıdır. Özellikle B12 bakımından zengin olan mısır kandaki hücreleri yenileyerek kansızlığın yaşanma riskini azaltır.

Alzheimer riskini azaltıyor

Beyin hücrelerinin sağlığı için faydalı olan timin bakımından da zengin olan mısır, güçlü bir hafıza ile ileri yaşlarda yaşanma ihtimali olan alzheimer gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

Kanseri önlüyor

Vücuttaki serbest radikalli hücrelerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çağın hastalığı kanserinde gelişmesini engellemektedir. Özellikle meme ve karaciğer kanserini önlemektedir.

Haşlanmış mısır suyu içilir mi?

Koreliler haşlanmış suyun metabolizmayı hızlandırdığını ve bunun yanı sıra sindirim sistemini temizlediğini söylüyor. Aynı zamanda haşlanmış mısır suyu bağırsak parazitlerini de azaltmaktadır. Mide asidini dengeleyerek, ülser ve reflü gibi hastalıkları önler.