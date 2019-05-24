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Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor işte nedeni!

Uzmanlar uyarıyor! Açıkta satılan tavuk döner gibi gıdalar sağlığı tehdit ediyor! Peki neden! İşte açıkta satılan ürünlerin sağlığa olan zararları!

Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor işte nedeni!
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Yaz aylarında en çok tercih ettiğimiz yiyeceklerden biri de hiç kuşkusuz tavuk dönerdir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte açıkta satılan gıdaların insan sağlığı için tam bir tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar uyarıyor! Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor! Peki neden? Bu sorunun yanıtını Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan'dan öğrendik. 

Açıkta gıda satışı 4 mevsimde de risk taşıyan bir durumdur. Ama yaz aylarında bu risk artar. Et ve süt ürünleri yaz aylarında daha çok bozulan gıdalardır. Özellikle tavuk üretim şartlarına da bağlı olarak çabuk bozulan bir besin kaynağıdır. Bu tür bozulmaların en büyük etkeni nem ve sıcaklıktır. Çünkü yaz aylarında mikroorganizmaların üremesi için gerekli yüksek sıcaklıklar özellikle bu bölgede etkisini göstermektedir.

BOZULMA RİSKİ ARTIYOR 

Gıdaları düşük sıcaklıkta bekleterek bozulmasını engelleyip ömrünü uzatmak mümkün. Açıkta satılan gıda havadaki sıcaklık ve nemden doğrudan etkilendiyor, mikroplarla direk temas halinde oluyor. Tavuk döner tüketimi mevsim fark etmeden her dönem çok yoğun. Tavuk döner satışı birçok yerde dışarıdaki kirli havayla temas halinde satılıyor. Bunun üzerine bir de sıcaklık eklenince beyaz etteki bozulma kaçınılmaz oluyor. Bundan dolayı satılan gıdanın hazırlanışı kadar sunumu ve satıldığı ortam çok önemlidir. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında açıkta gıda tüketmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz.

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