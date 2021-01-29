Tüy nasıl sarartılır işte en pratik yöntemi!

İstenmeyen tüyler kadınların korkulu rüyası olmuş durumda. Özellikle yaz aylarında oldukça can sıkıcı bir hale gelen bu durumdan ağrısız ve acısız bir şekilde kurtulmak istemez misiniz? Hem ekonomik hem de kolay bir şekilde tüylerinizi evde sarartabileceksiniz! Nasıl mı? Elmaelma.com olarak sizlere evde doğal yolla tüy sarartma yollarının neler olduğunu araştırdık. Bu 2 yöntem sayesinde kısa süre istenmeyen tüylerinizden kurtulacaksınız. İşte evde doğal yolla tüy sarartmanın 2 etkili yöntemi!

OKSİJEN SUYU İLE TÜY SARARTMA YÖNTEMİ

MALZEMELER

Oksijenli su, Pamuk

HAZIRLANIŞI:

Tüylerinizi sarartmak için uygulayabileceğiniz ilk yöntemlerden biri oksijenli su uygulamaktır. Yapmanız gereken tek şey, oksijen suyundan pamuğa dökmek ve sarartmak istedğiniz bölgeye uygulamak. Hepsi bu kadar! Tüylerinizin hızlı bir şekilde sararmasını istiyorsanız, örneğin kolunuza oksijenli su sürüp 25 dakika kadar güneşte bekleyin. Güneş tüylerin kısa sürede sararmasını sağlayacaktır.

LİMONLA TÜYLERİNİ SARARTMA

MALZEMELER

1 adet limonun suyu, yarım bardak su

HAZIRLANIŞI:

Bir diğer yöntem ise limon suyu uygulamktır. İşlem yine çok basit! Bir kasenin içerisine suyu ve taze sıkılmış limonun suyu koyup karıştırın ve uygulamak istediğiniz bölgeye sürün. Dikkat etmeniz gereken tek şey yüzünüze uyguluyorsanız küçük bir bölgede denemek olmalıdır. Limona alerjiniz olabilir.Bu da yüzünüzde tahriş,kaşıntı ve şişme yapablir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var!