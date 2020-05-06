Akciğerleri temizleyen içecek tarifi hem de sadece 3 günde!

Akciğerleri temizleyen içecek tarifi nasıl yapılır? Sigara,çevre kirliliği, spor yapmamak gibi kötü alışkanlıklar akciğerlerin tıkanmasına neden olmaktadır. Sizde vücudunuzu bu zehirlerden arındırmak istiyorsanız akciğerlerinizi 3 günde temizleyecek bu muhteşem karışımı denemelisiniz. Düzenli spor yaparak ve bu karışımı içerek akciğerlerinizi temizleyebileceksiniz. İşte akciğerler temizleyen mucize karışım!

2 gün önceden sigarayı bırakın!

Bu karışımı içmeden önce yapmanız gereken şey 2 gün önceden sigarayı mutlaka bırakmanız. Ardından 2 gün geçtikten sonra 1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için. Öğle yemeğinden öncede yine aynı miktarda greyfurt ve havuç suyu tüketin. Tükettiğiniz greyfurt ve havuç suyu solunum sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Akşam yatmadan öncede 2 bardak yabanmersini suyu tüketip öylece uyuyun. Akciğerlerinizi temizlemek istiyorsanız bu karışımı 3 gün boyunca düzenli olarak tüketin. Nefesinizin açıldığını hissedeceksiniz.