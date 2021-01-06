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Evde kokulu mum nasıl yapılır malzemeleri nelerdir işte yapmanız gerekenler!

Özel günlerde, evde arkadaşlarınızı davet ettiğiniz bir akşam yemeğinde size eşlik eden bir kokulu şık mumları sizde evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz!

Evde kokulu mum nasıl yapılır malzemeleri nelerdir işte yapmanız gerekenler!
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Bir evin vazgeçilmez aksesuarlarından olan ve her tarza hitap eden ve son zamanda oldukça popüleritesi daha da artmış olan kokulu mumları sizde evinizde yapmaya ne dersiniz? Elmaelma.com okurları için bugün evde pratik bir şekilde kokulu mum nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? gibi sıklıkla sorulan soruları derledik...

MALZEMELER

Parafin,

Koku esansı,

Silikon mum kalıbı,

Mum fitili ipi,

Mum ipi çıtçıtı.

Yapılış aşaması; İlk olarak parafini bir cezve içinde eritin. Daha sonra  toz mum boyasından dilediğiniz kadarını erimiş parafinin içine katın ve karıştırın. Parafin boyayı tam olarak hapsedince sıra mum fitilini hazırlamaya geliyor. İki kere düğüm attığınız fitili çıtçıt ile sıkıştırıp, sabitleyin. Bu sırada cevze içerisinde erittiğiniz parafin ve toz mum boyası bir miktar soğuk duruma geliyor.

Bu parafin karşımını silikon mum kalıbına boşaltmadan önce içerisine yine istediğiniz bir koku esansını birkaç damla olacak şekilde damlatın. Silikon mum kalıbı kullanmak bir zorunluluk çünkü mum kalıp haline geldikten sonra çıkarması çok daha kolay olacaktır. Esans damlattığınız karışımı tekrardan bir veya iki defa daha karıştırın ve karışımı içerisine filtreyi yerleştirdiğiniz mum kalıbına doldurun.

Mum kalıbının boyutuna göre bir karışımdan birden fazla mum da elde edebilirsiniz. Dolayısıyla karışımı hazırlarken bu durumu göz önünde bulundurmanız önemli. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra yapılacak pek bir şey kalmıyor. Sadece bir süre mum kalıbının içerisindeki karışımın iyice soğuyup katılaşmasını beklemeniz gerekiyor.

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