search menu
search
close

Saç uzatan maske nasıl yapılır sadece 3 malzemeyle hazırlayacaksınız!

Saçlarınızın geç uzamasından mı şikayetçisiniz? Bu maske tarifi tam da size göre! İşte sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz saç uzatan o tarif!

Saç uzatan maske nasıl yapılır sadece 3 malzemeyle hazırlayacaksınız!
-A A+

Saçlarınızın geç uzamasından mı şkayetçisiniz? işte bu tarif tam da sizlere göre! Üstelik hem ekonomik hem de çok pratik! Sadece üç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarifle sonuca siz bile inanamayacaksınız! Düzenli olarak uygulandığı taktirde hem saçlarınıza bakım yapacak hem de uzamasını sağlayacak bu şahane maske tarifini mutlaka denemelisiniz. 

Malzemeler.

1 çorba kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1/4 çay kaşığı tarçın tozu

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Hepsinin iyice iç içe geçtiğinden emin olun. Maskeniz çok kuru olduysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.Kepek sorunu yaşıyorsanız karışıma birkaç damla çay ağacı yağı da ilave edebilirsiniz.  Ardından maskeyi kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yapın. 10-15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Karantinada olan Zeynep'in sevgilisiyle olan pozu olay oldu! Karantinada olan Zeynep'in sevgilisiyle olan pozu olay oldu!
Magazin
Nurgül Yeşilçay'dan sette video çeken Erkan Petekkaya'ya olay sözler! Nurgül Yeşilçay'dan sette video çeken Erkan Petekkaya'ya olay sözler!
Magazin
En Güncel Galeriler
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Karantinadaki Ivana Sert sosyal medyada yeni akım başlattı!
Karantinadaki Ivana Sert sosyal medyada yeni akım başlattı!
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Önceki Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi erkek arkadaşını bıçakladı!
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi erkek arkadaşını bıçakladı!
Virüs ona da bulaştı! Hastaneye kaldırıldı!
Virüs ona da bulaştı! Hastaneye kaldırıldı!
Enfes Van kahvaltısı: Murtuğa tarifi
Enfes Van kahvaltısı: Murtuğa tarifi
Hücreleri yenileyen mucize: Altın süt
Hücreleri yenileyen mucize: Altın süt
Şahane bir lezzet: Robotta çiğ köfte tarifi
Şahane bir lezzet: Robotta çiğ köfte tarifi
15 dakikada hazır: Sufle tarifi
15 dakikada hazır: Sufle tarifi
Evde canı sıkılan güzel oyuncu koronaya bela okudu!
Evde canı sıkılan güzel oyuncu koronaya bela okudu!
İşte virüslerin biriktiği evin en kirli yeri!
İşte virüslerin biriktiği evin en kirli yeri!
Yorumlar