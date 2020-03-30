Saç uzatan maske nasıl yapılır sadece 3 malzemeyle hazırlayacaksınız!

Saçlarınızın geç uzamasından mı şkayetçisiniz? işte bu tarif tam da sizlere göre! Üstelik hem ekonomik hem de çok pratik! Sadece üç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarifle sonuca siz bile inanamayacaksınız! Düzenli olarak uygulandığı taktirde hem saçlarınıza bakım yapacak hem de uzamasını sağlayacak bu şahane maske tarifini mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler.

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı tarçın tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Hepsinin iyice iç içe geçtiğinden emin olun. Maskeniz çok kuru olduysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.Kepek sorunu yaşıyorsanız karışıma birkaç damla çay ağacı yağı da ilave edebilirsiniz. Ardından maskeyi kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yapın. 10-15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.