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Böbrek taşına ne iyi gelir yaz aylarında artış gösteriyor!

Böbrek taşı bir çok kişide görülen rahasızlıklar arasında yaz aylarında artış gösteren böbrek taşına iyi gelen 7 önemli adımı sıraladık!

Böbrek taşına ne iyi gelir yaz aylarında artış gösteriyor!
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Sağlık sorunları arasında yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan bir de böbrek taşıdır. Yapılan çalışmalara göre yaz aylarında idrarda çözünemeyen maddeler böbrek taşı sorununa zemin hazırlıyor. Yaz aylarında özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren böbrek taşına alınabilecek 7 etkili yöntemi sıraladı.

Bol Bol Su İçin!

Günde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.

Taze Limon Tüketin!

Taze limon veya suyu, içerdiği sitrat nedeniyle taş oluşunu azaltıyor. Sitrat, doğal olarak da idrarımızda bulunan bir madde ve taş oluşumunu önlüyor. Dolayısıyla, limon tüketmek taş hastalığı için çok faydalı. Limonu salataya, çorbaya da sıkarak tüketmeye özen gösterin.

Tuz Kullanımlarını Azaltın!

Tuz, böbrek taşlarınınbüyük çoğunluğunda bulunan kalsiyumun böbreklerden atılımını artırarak taş oluşumunu kolaylaştırıyor. Aşırı tuz tüketmekten kaçının. Yemeklerinize hatta ayranınıza tuz eklemeyin. Mümkün olduğunca az tuz tüketerek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklardan da korunabilirsiniz.

Egzersizi Alışkanlık Haline Getirin!

Hareketsizliğin hastalıklara davetiye çıkardığı yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konuluyor. Sağlığa genel faydalarının yanı sıra böbrek taşından korunmak için de düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersizin ve ideal kiloda olmanın taş hastalığını azalttığına dair birçok yayın bulunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında hareket isteği azalabildiğinden gün içerisinde mutlaka hareket etmeye; her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürümeye özen gösterin.

Sebze Tüktimini Alışkanlık Haline Getirin!

Hayvansal proteinin bol olduğu bir diyet, taş hastalığını artırıyor. Bu nedenle sebzeden ve liften bol, proteinden fakir bir diyet uygulayıp, sindiriminizi de rahatlatarak böbrek taşından korunabilirsiniz.

Meyve Porsiyonlarını Abartmayın!

Yazın meyveler ve soğuk içecekler çok çekici olabiliyor. Üstelik karpuz, kavun gibi meyvelerin neredeyse yüzde 100’ü sudan oluşuyor. Ancak, bu meyveler ve onların suları fruktoz içeriyor ki bu da şeker metabolizmasını bozarak taş oluşumunu artırabiliyor. Bu nedenle meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın.

Fast Food Beslenmeye Dikkat! 

Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren “Artan fast-food tüketiminin küresel ısınma ile birlikte taş hastalığının tüm dünyada artmasının ana nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Fast-foodlarda hem protein hem de karbonhidrat bol olduğundan, taş hastalığı için zararlı iki besini de birlikte almış olursunuz. Bu nedenle mümkün olduğunca fast-food türü besinlerden kaçının” diyor.

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