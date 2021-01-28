search menu
search
close

Pirinçli karalahana yemeği nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Karadeniz'de bolca tüketilen bir sebze olan karalahanayla enfes bir yemek tarifi hazırladık. İşte pirinçli karalahana yemeği tarifi...

Pirinçli karalahana yemeği nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
-A A+

Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız pirinçli karalahana yemeği sizin için harika bir alternatif olacak. Vitamin ve mineral deposu olan karalahana yemeği lezzetiyle herkesi mest ediyor. Hem besleyici hem de bir o kadar lezzetli. Peki pirinçli karalahana yemeği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

2,5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı pirinç(suda bekletilmiş)
1 bağ karalahana
1 adet domates
1 çay kaşığı tuz
3,5  bardak su

Hazırlanışı:

Pirinçleri bir kaseye alarak üzerini 1 parmak geçecek kadar su ekleyip bekletin. Soğanları küp küp doğrayıp tencerede ısıttığınız sıvı yağ ile sotelemeye başlayın. Salçayı da ekleyerek karıştırın ve sotelemeye devam edin. Suyunu süzüp pirinçleri de tencereke koyun ve karıştırın. Karalahanaları iri iri doğrayın ve tencereye ekleyin. Domatesi de tencerenin içine rendeleyin. Tuzunu ve suyunu ekledikten sonra 20 dakika orta ateşte, 20 dakika da kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. Sıcak servis edin, afiyet olsun!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hafif ve lezzetli: Lokmalık hurmalı toplar Hafif ve lezzetli: Lokmalık hurmalı toplar
Tatlı
Evinize şans getirecek objeler Evinize şans getirecek objeler
Öneriler
En Güncel Galeriler
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
Önceki Haberler
Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Çocuklara yeme yeme alışkanlığı nasıl kazandırılır bunlara dikkat!
Çocuklara yeme yeme alışkanlığı nasıl kazandırılır bunlara dikkat!
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Stressiz bir uyku için neler yapılabilir?
Stressiz bir uyku için neler yapılabilir?
Yüzü apaydınlık yapıyor: Sarımsaklı cilt maskesi
Yüzü apaydınlık yapıyor: Sarımsaklı cilt maskesi
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Yorumlar