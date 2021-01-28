Pirinçli karalahana yemeği nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız pirinçli karalahana yemeği sizin için harika bir alternatif olacak. Vitamin ve mineral deposu olan karalahana yemeği lezzetiyle herkesi mest ediyor. Hem besleyici hem de bir o kadar lezzetli. Peki pirinçli karalahana yemeği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

2,5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı pirinç(suda bekletilmiş)

1 bağ karalahana

1 adet domates

1 çay kaşığı tuz

3,5 bardak su

Hazırlanışı:

Pirinçleri bir kaseye alarak üzerini 1 parmak geçecek kadar su ekleyip bekletin. Soğanları küp küp doğrayıp tencerede ısıttığınız sıvı yağ ile sotelemeye başlayın. Salçayı da ekleyerek karıştırın ve sotelemeye devam edin. Suyunu süzüp pirinçleri de tencereke koyun ve karıştırın. Karalahanaları iri iri doğrayın ve tencereye ekleyin. Domatesi de tencerenin içine rendeleyin. Tuzunu ve suyunu ekledikten sonra 20 dakika orta ateşte, 20 dakika da kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. Sıcak servis edin, afiyet olsun!