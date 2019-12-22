Balın faydaları neler uyku kalitesini arttırıyor!

Bal, binlerce yıldır insanların sağlık sorunlarını gidermek için kullanılan mucize bir besin.Tam bir şifa kaynağı olan balın sağlığa yararları arasında kolesterol seviyesinin kontrol edilmesi, diyabetin yönetilmesi, mide sorunlarının giderilmesi, enfeksiyonlarla mücadele, enerji artırılması, mide bulantısının önlenmesi, kilo vermeye yardımcı olması, dinlendirici uykunun teşvik edilmesi, astımla mücadele, kepek sorunlarının giderilmesi ve cilt sağlığının iyileştirilmesi bulunuyor. İşte balın daha önce duymadığınız faydaları!

Kilo vermeye yardımcı

Ilık su ile tüketildiğinde şekerden daha fazla kalorili olmasına rağmen, bal vücudunuzda depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur. Benzer şekilde, limon suyu veya tarçınlı bal, kilo vermeye yardımcı olur.

Uyku kalitesini arttırıyor

2012 yılında balın gece öksürüğü ve uyku kalitesi üzerine etkisini bulmak için 1-5 yaş arası 300 çocuk üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Sonuçlar, balın çocukluk çağı üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili öksürük ve uyku zorluğu için tercih edilen bir tedavi olabileceğini göstermiştir.

Sağlıklı tatlandırıcı

Bal, birçok yiyecek ve içecekte şeker yerine kullanılabilir . Genel olarak normal beyaz şekerden çok daha iyi bir tatlandırıcı olarak kullanılmasını sağlayan yaklaşık % 69 glikoz ve fruktoz içerir.

Enerjiyi artırır

Bir çorba kaşı bal yaklaşık 64 kalori içerir. Bu nedenle, birçok insan tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Öte yandan, bir çorba kaşığı şeker yaklaşık 15 kaloridir. Ayrıca, içindeki karbonhidratlar kolayca glikoza dönüştürülebilir, çünkü vücudun bu saf ve doğal maddeyi sindirmesi çok daha kolaydır.

Performansı artırır

Son araştırmalar, balın mükemmel bir ergogen yardımcısı olduğunu ve sporcuların performansını artırmada yardımcı olduğunu göstermiştir. Kan şekeri seviyelerini korumanın, kasları yeniden yapılandırmanın ve egzersiz yaptıktan sonra glikojeni geri kazanmanın ve vücutta insülin miktarını düzenlemenin harika bir yoludur.

Ülserin etkilerini azaltır

Son araştırmalar bal tedavisinin ülser ve bakteriyel gastroenterit gibi sorunlara yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Vitamin ve mineral deposu

Bal, fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre değişmekle birlikte, balda B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunmaktadır. Balda ayrıca az miktarlarda bakır, iyot, demir ve çinko da bulunur.

Antiseptik özelliği vardır

Bal; Antibakteriyel ve mantar önleyici özelliklere sahiptir, bu yüzden geleneksel ilaçlarda sıklıkla doğal bir antiseptik olarak kullanılır.

Antioksidan kaynağı

Bal; Serbest radikallerin vücuttan atılmasında çok etkili olan nutrasötikler içerir. Sonuç olarak, vücudumuzun bağışıklığını, kanser veya kalp hastalıkları gibi potansiyel olarak ölümcül olanlara karşı iyileştirir.

Yanıkları, yaraları ve diğer cilt hastalıklarını iyileştiriyor

Bal, antioksidanlar bakımından zengin olmasının yanı sıra, nemli bir ortam sağlayarak ve etkilenen bölgeye besin akışını artırarak yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandıran antibakteriyel ve antiseptik özelliklere de sahiptir. Bal, her ikisi de cilt enfeksiyonlarına neden olabilen E. coli ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gibi patojenlerin öldürülmesinde etkilidir.

Kanserle savaşmaya yardımcı

Fareler üzerinde yapılan ön çalışmalar, bazı bal türlerinin kanser hücresi büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir. Ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalar sadece fareler üzerindedir, bu yüzden insanlara faydası hakkında kesin bir sonuç yoktur.

Kepek sorununu önler

Kepek ve kaşıntılı kafa derisi oldukça can sıkıcı sorunlardır. Balın antibakteriyel özellikleri sayesinde bu problemlerden kurtulmak çok kolay. Kepekli ve sağlıksız bir saç derisini tedavi etmek için tek ihtiyacınız olan, eşit miktarda çiğ bal ve suyu karıştırmaktır. Bu karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bir saat bekledikten sonra durulayın. Birkaç hafta içinde farkı hissedeceksiniz.