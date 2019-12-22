Gülben Ergen'in bacak dekolteli pozu sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medya hesabı Instagramı aktif olarak kullanan ünlülerden olan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gülben Ergen'in paylaştığı fotoğraflar gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerinde topladı. Gülben Ergen'in cesur pozu pek çok farklı hesap tarafından Instagram'da paylaşıldı.

Son paylaşımı beğeni yağmuruna tutulmuştu

Instagram'da 4,5 milyon takipçisi olan Gülben Ergen'in son paylaşımı da takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti. Güzel şarkıcının "Arı gibi çalışır, düşünür, üretimi önemsermiş. Uzun zamandır bunu alışkanlık haline getirmiş. Konuşmak yerine üretmek. Yeniliklere ve sürprizlerle" notuyla paylaştığı son fotoğraf 38 binin üzerinde beğeniye ulaşmıştı.