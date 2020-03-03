Zeytin neye iyi gelir osteoporozu önlüyor!

Uzun ömürlü ağaçlarda meyve veren bir besin olan zeytin, sağlık için bulunmaz bir nimet. Faydaları saymakla bitmeyen zeytin, E vitamini, demir, bakır ve kalsiyumdan zengindir. Zeytinler ayrıca antioksidan görevi görmesiyle hücreleri korur. Kalp krizinden, alzheimer'a; kanserden, osteoporoz'a hastalıkları tedavi etmede birebirdir. İşte zeytinin daha önce duymadığınız yararları...

Kalp krizini önler

Serbest radikaller kolesterolü okside ettiğinde kan damarları zarar görür ve atardamarlarda yağ birikir ve kalp krizine sebep olabilir. Siyah zeytinlerdeki antioksidan besinler, kolesterolün bu oksidasyonunu engelleyerek kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Zeytinin içerdiği yağ, ateroskleroz riskini azaltan ve iyi kolesterolü artırdığı tespit edilen sağlıklı tekli doymamış yağlardır.

Beyin sağlığı

Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korur. Bir diğer faydası ise zeytinde bulunan gelişmiş biliş ve bilişsel düşme riskinini azaltma ile bağlantılı bir antioksidan olan E vitamininde saklıdır. Birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağına dayanan diyetlerin, Alzheimer hastalığı riskini azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kanserle savaşır

Zeytin, Akdeniz bölgesinde popüler olması kanser oranlarının düşük olduğunu açıklar niteliktedir. Zeytindeki fenolik bileşikler, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde en iyi sonucu verir. Zeytin ayrıca skualen ve terpenoidleri, antikanser özelliklerine sahip diğer bileşikleri içerir.

Osteoporozu önler

Araştırmalar, zeytinlerin ve polifenollerinin yaşlılarda kemik kaybını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir. Polifenoller osteoblast sayısını (kemik oluşumu için matrisi salgılayan hücreler) artırarak çalışır ve bu kemik sağlığını iyileştirir. Zeytinlerde bulunan antioksidan olan hidroksi tiroz, kemik kaybını önlemeye de yardımcı olur. Kemiklerin oluşumunda ve korunmasında da rol oynar ve osteoporoz semptomları için etkili bir çözüm sunar.

İltihabı giderir

Zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağlar, E vitamini ve polifenoller ile birlikte, iltihaplanma ve buna bağlı rahatsızlıklar ile mücadeleye yardımcı olur.

Göz sağlığı

Bir bardak siyah zeytin, günlük önerilen A vitamini miktarının yüzde 10’unu içerir; bu, retinal forma dönüştürüldüğünde sağlıklı gözler için çok önemlidir. Gözün aydınlığı ve karanlığı daha iyi ayırt etmesini sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca, A Vitamini, katarakt, maküler dejenerasyon, glokom ve diğer yaşa bağlı oküler hastalıklara karşı etkili olduğuna inanılmaktadır.

Sindirime yardımcı

Zeytinler, onları sindirim sağlığını korumak için daha önemli kılan probiyotik potansiyele sahiptir. Zeytinler fermente bir besindir, bu da bağırsak dostu bakteriler Lactobacillus bakımından zengin oldukları anlamına gelir. Zeytinlerdeki fenolik bileşikler, mide iltihabına neden olduğu bilinen bir bakteri olan H. pylori’nin büyümesini de durdurabilir.