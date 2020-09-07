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Şeker bağımlılığı nasıl bırakılır bol bol sebze tüketin!

Şeker bağımlılığı, pek çok sağlık sorununun ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Peki şekeri hayatımızdan nasıl çıkarırız? İşte şekersiz beslenme tüyoları!

Şeker bağımlılığı nasıl bırakılır bol bol sebze tüketin!
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Rafine şeker tüketimi, modern yaşamın getirdiği hazır, paketli gıdalar sayesinde arttı. Hastalıklara davetiye çıkaran fazla şeker tüketiminden kurtulmanın yolları aslında çok kolay. Şekeri bırakmanızda size yardımcı olacak önerileri haberimizde sıraladık. Gelin şeker bağımlılığından kurtulma yollarına birlikte bakalım!

Yemeğinizi kendiniz pişirin

Dışarıdaki yiyecekleri tüketmeyi bırakarak şeker tüketimini ciddi oranda azaltabiliriz. Çoğu restoran, yemeğin tadını ve rengini artırmak için çeşitli yollarla şeker ve tuz ekler. Bu nedenle, şekerden vazgeçmenin en iyi yollarından biri, yemeklerinizi evde pişirmek ve şeker içermeyen malzemeler kullanmaktır.

Mutfak raflarını düzenleyin

Şekersiz yaşam hedefine ulaşmak için atacağınız adımlardan biri de mutfak raflarınızdan şekeri çıkarmak olmalı. Şeker yüklü yiyecekleri tüketmemenin tek yolu bu. Hazır gıdalardaki görünmez şekerlerden de uzak durun. Buzdolabınızda birkaç meyve bulundurun. Çikolata, hazır meyve suları, bisküviler, kahvaltılık gevrekleri evinize sokmayın.

Pozitif olun

Şekerden uzak kalmak, bundan sonra lezzetli şeyler yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Daha sağlıklı bir yaşam için bu süreçten geçtiğinizi unutmayın.

Hayır demeyi öğrenin

Aklınızda sizi kandırmaya çalışan sese “Hayır” demeyi öğrenin. Çevrenizde size ikram edilen şekerli atıştırmalıkları da kibarca reddedin. Çantanızda çiğ badem, çiğ fındık, hurma gibi atıştırmalıklar bulundurun. Şeker ihtiyacınızı bu tarz sağlıklı besinlerle karşılayın.

Bolca sebze tüketin

Sebzeler vitamin, mineral ve lif bakımından zengindir. Sebze ağırlıklı beslenmek sizi daha uzun süre tok tutacak ve şeker ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Aldığınız ürünlerin etiketini kontrol edin

Marketlerde satılan paketlenmiş gıdalar, yüksek oranda şeker içerir. Bunlara diyet ürünler de dahil. Alışveriş yaparken etiket okuma alışkanlığı edinir ve şeker oranı az olan ürünleri alırsanız yaklaşık %50 daha az şeker tüketebilirsiniz.

Bol bol su için

Son ve en önemli adım vücudunuzdaki şekeri atmak için bol miktarda su içmek. Su içmek hepimizin bildiği gibi kilo vermeye, cilt sorunlarını azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

 

 

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