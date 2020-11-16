Ses kısıklığı neden olur boyun kanseri habercisi olabilir!

"Uzmanlar, ses kısıklığı, yutkunma sorunları, boğazda şişlik, burunda tıkanıklık, kulak ağrısı gibi sorunların baş boyun kanserlerinin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. ulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor."

Baş boyun kanserleri yüz cildini, burun ve ağız içini, dudaklar, dil, yutak, geniz, tükürük bezleri, tiroit beziyle gırtlak bölümünü kapsar. Erken teşhisle tedavi oranı yüksektir. Tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu oluşturmasına rağmen yaşam kaybı yüzde 4 olarak kaydedilmiştir.

Buradakiesas sorun baş boyun kanserleriyle ilgili toplum farkındalığının yeterli düzeyde olmayışıdır. Hastalar baş boyun kanserlerini bilmediği için belirtileri başka sebeplere bağlıyor, süre uzayınca teşhis ve tedavide geç kalıyorlar. Mevcut tabloyapandemi sürecinde hastaların hastanelere gitmekten sakınması da eklenince risk katlanarak büyüyor'.

Boğazım şişti geçer diye beklemeyin

Baş ve boyun bölgesinde ele gelen şişlik, dudakta, dilde, ağız iç bölgesinde iyileşmeyen yaralar, geçmeyen kabuklanmalar, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kulak ağrısı, öksürük, işitme kaybı ve yüz felci gibi şikayetler mutlaka ayrıntılı olarak incelenmeli. Bu belirtiler baş boyun kanserlerinin yanı sıra farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Şikayetlerden birini ya da birkaçından yakınıyorsanız vakit kaybetmeden KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanına muayene olun.

Ses kısıklığını sigaraya bağlamayın

Özellikle boyun bölgesindeki şişlik, yutma sorunları, ses kısıklığı, sesteki değişimi gribal enfeksiyonlara ya da sadece sigaraya bağlamak büyük hatadır. Bu şikayetler iki haftadan fazla sürüyorsa en kısa sürede uzmana görünün. Türkiye'de en sık görülen baş boyun kanserlerini ise gırtlak, tiroid, dudak ve dil kanseri olarak sıralanıyor.

Artık gençlerde de görülüyor

Baş boyun kanserleri geçmişte genellikle sigara ve alkol tüketen 50 yaş üzeri erkeklerde görülürdü. Ancak sigara alkol tüketiminin genç nüfusta yaygınlaşması, kadınlarda bu maddelerin tüketiminin geçen yıllara göre fazla olması hem risk profilini değiştirdi hem de hastalığın görülme sıklığının artırdı.

HPV enfeksiyonu baş aktörlerden

Sigara, alkol kullanımıyla yetersiz ağız bakımı hijyeninin yanı sıra vücutta siğil ve uçuğa yol açan Herpes Simpleks Virüsü de (HPV) baş boyun kanserlerinin aktörüdür.Toplum, HPV'nin rahim ağzı kanseriyle ilişkisini biliyor. HPV aşıları kadınlardarahim ağzı kanserinin önlenmesi amacıyla yapılıyor ve lanse ediliyor. Oysa HPV virüsü baş boyun kanserlerinin en önemli nedenleri arasındadır. HPV'yebağlı gelişen baş boyun kanserleri rahim ağzı kanserlerinden iki kat fazladır. HPV aşısının baş boyun kanserlerinin önlenmesinde de etkili olduğu unutulmamalıdır.