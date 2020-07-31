Karın kası nasıl çıkar yürürken kollarınızı hareket ettirin!

Vücuttaki kas oranını yükseltmek çoğu zaman gözümüze zahmetli ve zor gözüküyor. Ancak fit bir görünüm sağlayan karın kası yapmak sanıldığı kadar zahmetli değil. Yürüyüş yaparken de karın kaslarınızı belirginleştirmeniz mümkün. Karınınızın sıkılaşması için yan karın kaslarınızın güçlendirmelisiniz. Yürüyüş yaparken bu kasları çalıştırmanın basit ve etkili noktaları var. İşte yürüyüş yaparken karın kası oluşturmanın yolları...

Karınınız içeride olmalı

Yan kasları harekete geçirip kasları belirginleştirmenin en basit yolu karnı içeri olacaktır. Bu basit hareket nefesinizi düzene sokar, postürünüz düzelir, karın ve bel bölgeniz sıkılaşır. Yürüyüş yaparken karnınızı sıkın ve içeri çekin. Bunu yaparken sırtınızın dik olmasına gayret gösterin.

Kollarınızı hareket ettirin

Yürüyüş yaparken kollarınızı hızlıca hareket ettirin. Bu hareket sadece kalori yakımını hızlandırmaz aynı zamanda karın bölgeniz de dahil olmak üzere tüm bedeninizi harekete geçmesini sağlar. Özetle yürüyüş esnasında kollarınızı hızlıca hareket ettirmeniz daha fazla enerji harcamanızı, kalori yakmanızı ve karın bölgenizdeki yağları daha hızlı yakmanıza yardımcı olur.

Temponuzu artırın

Yürüyüş harika bir kardiyo egzersizidir. Ancak yağ yakımını artırmak için nabzınızı hızlandıracak bir tempoyu yakalamalısınız. Ayrıca bunu uzun süre devam ettirmelisiniz. Etkili bir yürüyüş 45-60 dakika arasında sürmeli.

Yukarı tırmanın

Yürüyüşünüze düz devam etmek yerine bazı eğimli yollar seçin. Bu daha fazla kalori yakımına ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olur. Yokuş yukarı tırmanmaya başladığınızda sadece kalça kaslarınız harekete geçmez, bel bölgeniz incelir, karın kaslarınız da sıkılaşır. Bu hareketi her yürüyüşünüze birkaç dakika olacak şekilde ekleyin.