Zencefil neye iyi gelir akciğerlerdeki zararlı maddeleri temizliyor!

Her derde deva olan zencefil, insan vücuduna faydalarıyla şaşırtıyor. Hindistan'da yaygın olarak tüketilen zencefil, kanseri önlemeden, romatizma tedavisine; beyin sağlığından, akciğer sağlığına vücuda inanılmaz yararlar sağlıyor. Çok kuvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizlemektedir. En değerli baharatlardan olan zencefilin faydaları bunlarla da sınırlı değil elbette. İşte zencefilin mucizevi faydaları...

Unutkanlığın sebep olduğu hastalıkları önler

Zencefilin, bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltarak geciktirdiği bilinmektedir. Bu zararlı faktörlerin yaşa bağlı bilişsel gerilemede etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle zencefil, güçlü besleyicileriyle beyin hasarı riskini azaltır ve hafızanız bozulmadan kalır.

Akciğerleri temizliyor

Zencefil akciğerlerdeki zararlı maddelerin atılması için önemli bir kaynaktır. Ayrıca zencefil solunum hastalıklarını da tedavi eder. Yapılan son çalışmalar, anti-inflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan Zerumbone, astımı rahatlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, allerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde Th2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefilin bunu baskılayabildiğini göstermektedir.

Aşırı gaz birikimini önler

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir. Bunun anlamı, aşırı gaz eliminasyonunu indüklemesidir. Aşırı gaz sizi rahatsız edici bir durumda bırakmaktan çok daha fazlasını yapar. Sisteminizde biriken aşırı gaz yukarı doğru çıkarken gövde içinde hassas organlara baskı yapabilir. Küçük bir parça zencefil çiğneme, gazı sağlıklı bir şekilde dışarı atmaya yardımcı olabilir ve ayrıca gazın tekrar birikmesini önler.

Romatizma tedavisi

Zencefilin kemik sağlığını güçlendirdiği ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip gingerol içerir. Romatizmanın tedavisinde zencefil birebirdir. Yangı giderici bir besindir.

Karaciğere koruma sağlar

Tüberkülozdan muzdarip insanlar hepatotoksisiteyi önlemeye yardımcı olduğundan zencefilden yararlanabilirler. Ayrıca, kadmiyumun önemli miktarda alınmasından dolayı karaciğere zarar veren kadmiyum zehirlenmesine karşı da koruma sağlar. Zencefil esansiyel yağı, obezite nedeniyle ortaya çıkan alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterir.