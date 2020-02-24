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Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın itirafı şoke etti tecavüzcüsüne aşık oldu'

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden olan Sevtap Parman takıntılı hayranı tarafından tecavüze uğradığını anlattı 'tecavüz vardı ama aşk da vardı' dedi.

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın itirafı şoke etti tecavüzcüsüne aşık oldu'
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Yeşilçam dünyasının ünlü yıldızlarından olan ''Bayan Popo'' lakaplı Sevtap Parman kariyerinin zirvede olduğu dönemde silah zoru ile kaçırıldığını ve takıntılı hayranı tarafından tecavüze uğradığın 2001 yılında anlattı! O dönemlerde Yeşilçam'ın yıldızına kimi insan pirim yaptığı için inanmamış kimisi de böyle bir olayın etkisinde kalmıştı. Uzun tartışmalara neden olan bu olay Sevtap Parman'ın sözcükleriyle ilginç yerlere gitmişti. Hayranı tarafından tecavüz uğradığını anlatan Sevtap Parman, kendisine tecavüz eden takıntılı hayranı için ''Tecavüz vardı ama aşk da vardı.'' demişti.

Şimdilerde 58 yaşında olan Sevtap Parman 2001 yılında anlattığı tecavüz iddiası ile tüyleri diken diken etmişti. Yeni albüm çıkardığı ve kariyerinin zirvede olduğu dönemde takıntılı bir hayranı tarafından tecavüze uğradığı anları anlatarak olay olmuştu. Yıllar önce ortaya atılan bu olayın gerçekliği medyaya uzun uzadıya tartışılmıştı. Ancak Sevtap Parman yaşadığı olayları, ''Alanya'da evimiz var, anne tarafım da Alanyalı. Siz bizim tatil köyümüze gelmiştiniz. Kocanız ve sizinle tanışmıştım, size inanılmaz hayranım. Alanya'daki evinizi satmak istediğinizi öğrendim. Sizinle görüşmek istiyorum.'' dedi.

58 yaşındaki sevtap parman hayranı tarafından tecavüze uğradığını anlattı

Daha sonra evi satın almak isteyen kişinin samimiyetine inandığını söyleyerek, ''Yarım saat bana dil döktükten sonra kendisinin bana karşı inanılmaz cinsel istekleri olduğunu söyledi. Kendisine 'Ben senden 10 yaş büyük bir insanım. Şu anda halen evliyim, başka bir erkekle asla birlikte olamam. Hem de seninle birlikte olma gibi bir düşüncem yok. Bunları unut, ben senin niyetini anladım' dedim. Bu cümlenin ardından Kuyumcu, bir anda bambaşka birine dönüştü ve bir anda silahına sarıldı. Şimdi senin ayaklarına silahı sıkarım, hiçbir şey belli etmeden benle kalacaksın. Artık sen benimle birliktesin. Bağırdığın an, buradaki bütün insanları öldürürüm'' diyerek takıntılı hayranın kendisini anne ve babasına 'işte gelininiz' olarak tanıttığını söylemişti.

Sevtap Parman'ın daha sonrasında yaptığı açıklamada, ''Taciz vardı, tecavüz vardı ama aşk da vardı. Ben sadece aşkı söylemedim." açıklaması yeniden tartışma konusu olmuştu.

 

 

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