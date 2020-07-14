Erkekler nasıl davranılmasından hoşlanır?

Biz kadınlar her zaman erkeklerden ilgi bekleriz, pohpohlanmak isteriz. Ancak bazen erkeklerinde bizlerden ilgi beklediğini unutmamak gerekir. Tamam bizim kadar duygusal varlıklar değiller ama zaman zaman onlarda önemsendiklerini hissetmek isterler. İşte erkeklerin kadınlardan beklediği davranışlar! Sizler için derledik! Onunla buluşmaya gittiğinizde ellerini tutup öpün ve ne kadar güzel göründüğünü söyleyin. Sevgiliniz televizyon seyrederken ya da uyurken parmaklarınızı saçlarında gezdirin, yüzüne, omuzlarını, ellerine ve kollarına sevgi dolu dokunun. Boynuna ve başına öpücükler kondurun.

Eşiniz/sevgiliniz aletli jimnastik mi yapıyor? Ona ne kadar iyi göründüğünü söyleyin. Elele yürürken ona bakıp gülümseyin ve elini sevgiyle sıkın. Eşinizin/sevgilinizin gazetede en çok okuduğu sayfaya “seni seviyorum” notu yazın. Erkek arkadaşınıza ya da kocanıza iltifat edin.

Kadınlar her zaman iltifat alırlar ancak erkeklere yeterince iltifat etmezler. Ona mükemmel bir baba, en iyi eş, dünyadaki en romantik erkek olduğunu söyleyin. Şunları şunları yaptığında sizi ne kadar etkilediğini anlatın. Eşiniz/sevgiliniz işten eve döndüğünde onu kendinize çekerek sarılın ve ona “Seni bugün çok özledim” deyin. Eve gelirken onun en sevdiği tatlıyı alarak onu şaşırtın.