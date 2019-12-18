Maydonoz tüketimi nasıl olmalıdır çok iyi yıkamalısınız!

Kimilerinin ayıla bayıla tükettiği maydonozu bazı kişiler ağzına bile sürmüyor. Genellikle yemeklere, salatalara konulan, konuldukça da içerisine kattığı her şeyi güzelleştiren maydonozu tüketirken bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Tam bir C vitamini deposu olan maydonozu kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğunu sizler için araştırdık.

Çok iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor

Maydanozu çiğ olarak, kurutarak ve yemeklerin içerisinde tüketebilirsiniz. Ancak etraftan size hastalık bulaşmaması için maydanozu çok iyi bir şekilde yıkamanız gerekmektedir.

Ölçülü kullanın

Maydonoz tüketilirken ölçü kaçırılmamalıdır. Her öğün azar azar yemeli, böbrek iltihabı olanlar maydanozu çok az ya da hiç kullanmamalıdır. Aşırı miktarda yenirse kan dolaşımını ağılaştırabilir.

Sapları ağız kokusunu gideriyor!

Genellikle saplarını kesip çöpe atmak yerine bir çok kişinin sıklıkla şikayetçi olduğu ağız kokusu gibi problemlerde ağzı kokunuzu gidermede kullanabilirsiniz!

Tam bir C vitamini deposu

Aynı zamanda maydanozu bir başka yöntemi olan yıkadıktan sonra üzerine limon sıkarak tükettiğinizde vücudunuzun ihtiyacı olan C vitamini miktarını karşılayabilirsiniz.